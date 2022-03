Auswirkung des Ukrainekriegs : Supermarktkunden drohen höhere Fleischpreise

Die Fleischindustrie in Deutschland will wegen gestiegener Kosten für Energie, Rohstoffe und Logistik höhere Preise durchsetzen. Der Produzent Westfleisch etwa verlangt seit Montag einen „Energiezuschlag“ auf Schweinefleisch in Höhe von 5,8 Cent und für Rindfleisch von 6,9 Cent je Kilogramm. Merken dürften das bald auch die Kunden in den Supermärkten.

„Die Verfügbarkeit wird auch in Zukunft gegeben sein. Aber zu einem anderen Preisniveau“, sagte Hubert Kelliger, der Vertriebschef von Westfleisch am Montag. Mit dem Handel seien die Fleischproduzenten „intensiv im Gespräch“, anders als sonst bei den Jahresgesprächen würden die Absprachen angesichts der weiteren Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine in kürzeren Abständen stattfinden. „Jeder Lieferant braucht eine schnelle Kostendeckung. Die alten Rituale, wir machen in drei Wochen einen Termin, das geht einfach nicht“, sagte Kelliger.

Ruf nach Preiserhöhung

An ihre Kunden haben Unternehmen wie Westfleisch und Tönnies in den vergangenen Tagen schon Briefe geschickt, in denen sie ihren Ruf nach Preiserhöhungen begründen. Die Lage der angespannten Lieferketten sei durch den Krieg dramatisch verschärft worden. Zahlreiche Lieferanten meldeten „höhere Gewalt“, etwa in der Belieferung von Gas, bei Senfmehl und Senfsaat oder in der Beschaffung von Frittierfetten. Paniermehle seien knapp und die Futtermittelkosten explodierten, heißt es in einem Brief von Tönnies an die Kunden. Der Preis für Futtermittel und Transport sei um ein Viertel gestiegen, Gewürze seien 30 Prozent teuerer und Folien für die Verpackung sogar 70 Prozent. Auch der Anstieg der Strompreise treffe die Branche etwa durch den hohen Bedarf für Gefrierhäuser stark. „Da verteuert sich die gesamte Kette“, sagte Kelliger.

Das zeigt sich schon im Preis für die Tiere. Notierte der Schweinepreis die vergangenen Monate auf einem Stand von 1,20 Euro je Kilogramm, was für viele Bauern existenzbedrohend war, kletterte er innerhalb eines Monats auf 1,75 Euro je Kilogramm. Gleichzeitig müssen die Landwirte aber auch mehr Geld für Futtermittel bezahlen, es bleibt also nicht unbedingt mehr hängen. Dafür belasten die höheren Preise die Abnehmer in den Fleischfabriken umso mehr.

Es trifft auch die Veggie-Wurst

Der Krieg in der Ukraine führe zu einer „nicht absehbaren Entwicklung bezüglich der Rohstoff-Versorgung“, heißt es von der Rügenwalder Mühle . Das Unternehmen rechnet damit, dass die Schweinepreise sogar weiter „massiv“ steigen könnten. Von den Entwicklungen sei auch die vegetarische Sparte des Unternehmens betroffen. Rügenwalder Mühle stellt neben den traditionellen Wursterzeugnissen auch Fleisch- und Wurstersatz her. Da spielten vor allem Weizen, Sonnenblumen und Rapsöl eine Rolle. Zwar bezieht das Unternehmen seinen Weizen hauptsächlich aus Deutschland, durch die Verlagerung der Nachfrage nach Weizen auf andere Märkte, würde aber der gesamte Weizenmarkt unter Druck geraten. „Insofern betrifft die Krise alle Marktteilnehmer“, heißt es von einer Sprecherin.

Die Situation auf dem Getreidemarkt gilt als angespannt. Vor allem beim Mais spielt die Landwirtschaft in der Ukraine eine wichtige Rolle: Nach der Welternährungsorganisation FAO liegt die Ukraine bei Mais mit 30,3 Millionen Tonnen auf Platz 5 der größten Produzenten. Aufgrund des hohen Näherstoffgehaltes gilt Körnermais als wichtiges Futtermittel. In Deutschland kommt rund die Hälfte des Futtermaises aus der Ukraine, um diesen an Schweine, Rinder oder Geflügel zu verfüttern. Im Gegensatz zu Tönnies, Westfleisch oder Vion spricht Rügenwalder Mühle noch nicht von konkreten Preissteigerungen, jedoch müsse es „kontinuierlich die Preissituation gegenüber unseren Handelspartnern prüfen.“

Welche Auswirkungen die Preiserhöhung der Fleischindustrie auf die Kunden an der Kasse hat, ist noch nicht abschließend klar: „Inwiefern steigende Kosten auf den Vorstufen konkret durch die Kette weitergegeben werden, können wir aktuell nicht seriös vorhersagen“, sagte ein Sprecher der Rewe -Gruppe. In den vergangenen Tagen ging für vereinzelte Produkte wie Raps- oder Sojaöl schon mancherorts das Hamstern wieder los. Die Händler bitten Kunden, Produkte generell nur in handelsüblichen Mengen zu kaufen. „Eine sprunghafte Nachfrage bei einzelnen Artikeln kann dazu führen, dass es punktuell zu einer Lücke im Regal kommt“, heißt es von der Rewe-Gruppe auf Anfrage. Das sei aber kein flächendeckendes Phänomen. Mitunter kommt es zu paradoxen Verknappungen: weil auch Milchprodukte derzeit stark nachgefragt werden, melken manche Bauern ihre Kühe länger, was wiederum kurzfristig weniger Schlachtvieh bedeutet.