Ukraine-Krieg : Renault bangt um seinen zweitgrößten Absatzmarkt

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine spitzt sich die Lage für Renault immer weiter zu. Für den französischen Autokonzern ist das Land der zweitwichtigste Absatzmarkt und viel wichtiger als beispielsweise für den Konkurrenten Stellantis. Renault beschäftigt in Russland 36.000 Mitarbeiter, ein Viertel seiner gesamten Belegschaft. Bräche dieses Geschäft schlagartig weg, sähe es düster aus für die Sanierung des lange angeschlagenen Konzerns.

An der Börse ist die Nervosität groß, die Renault-Aktie hat seit Kriegsausbruch rund 30 Prozent an Wert verloren. Am Freitag setzte sich die Talfahrt fort. Intern ist die Lage angespannt. Das Renault-Werk in Moskau mit 4000 Beschäftigten steht seit Anfang dieser Woche still, weil Zulieferteile fehlen. Die kommen zu 40 Prozent von Fabriken außerhalb Russlands. Die Logistik sei gestört, erklärte eine Konzernsprecherin – nicht nur, aber auch wegen des Krieges. Am kommenden Montag könne es in Moskau Stand jetzt wieder losgehen. Aber endgültig entschieden werde kurzfristig. Man prüfe die Situation von Tag zu Tag, sagte die Sprecherin.