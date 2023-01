Panzer für die Ukraine : Die Marder stehen bereit

Nach langem Zögern liefert Deutschland jetzt doch Schützenpanzer in die Ukraine, noch offen ist jedoch, wie viele es werden könnten. Geliefert werden sollen zunächst 40 Panzer vom Typ Marder, einem bewährten System, das es seit den Siebzigerjahren gibt. Die zwei Panzergrenadierkompanien der Bundeswehr, die seit Jahresbeginn Teil der schnellen NATO-Eingreiftruppe sind, die Deutschland nun anführt, sind auch mit 28 Marder-Schützenpanzern ausgerüstet.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





Schon im Sommer hatte der Rüstungskonzern Rheinmetall verlauten lassen, dass er noch rund 100 Marder-Panzer vorrätig habe, wofür auch ein Exportantrag gestellt wurde. Im Oktober kündigte der M-Dax-Konzern dann an, über einen Ringtausch 40 davon an Griechenland zu liefern, das wiederum dafür Militärgerät an die Ukraine weiterreicht.

Noch 60 Stück sind bei Rheinmetall verfügbar

Rheinmetall äußert sich auf Anfrage nicht dazu, was der Vorstoß der Bundesregierung nun konkret für Auslieferungen bedeuten könnte. Aus der Industrie ist allerdings ebenfalls eine Zahl rund um 60 zu liefernde Marder-Panzer zu hören, und dass es jetzt darum gehe zu klären, ob sie aus dem Bestand der Bundeswehr oder aus dem der Industrie kommen, oder ob es eine Mischrechnung wird. Möglich wäre theoretisch auch, dass von den 40 bereits bestellten Marder-Panzern von Griechenland einige direkt weitergegeben werden, doch wäre das möglicherweise durch eine dritte involvierte Partei noch komplizierter im Ablauf.

Für Rheinmetall ist die Marder-Lieferung in jedem Fall ein angenehmer Auftrag, geht es dabei doch um eine Art Zweitverwertung. Gerade bei Panzern kommt es häufig vor, dass ausgemustertes Militärgerät wieder zurück zu den Hersteller geht, um dann für andere Exportmärkte wieder fit gemacht zu werden. Unter Umständen werden die Panzer auch ausgeschlachtet, so werden aus dem Chassis von alten Leopard-Panzern etwa auch militärische Unterstützungsfahrzeuge gebaut. Die Umsätze dürften gleichwohl nicht riesig werden, im Jahr 2020 hatte Rheinmetall einen Auftrag der Bundeswehr für die Aufrüstung von Antriebssträngen von 71 Marder-Panzern in Höhe von 110 Millionen Euro erhalten. Aus einer Investorenpräsentation geht hervor, dass das Unternehmen für alle Ringtausche im Zuge des Ukraine-Kriegs mit Umsätzen von 450 Millionen Euro rechnet, da waren neben den Marder-Panzern für Griechenland allerdings auch 15 Leopard-2-Kampfpanzer für die Slowakei und zahlreiche Militär-Laster enthalten.

Gesteigerte Ausgaben für Rüstung

Angesichts der Aufrüstung in vielen NATO-Staaten erwartet Rheinmetall bis zum Jahr 2025 deutlich höhere Umsätze und ein besseres Ergebnis. In drei Jahren will das M-Dax-Unternehmen zwischen 10 und 11 Milliarden Euro Umsatz erzielen. Die operative Gewinnmarge soll dann rund 13 Prozent betragen. Auf dem Kapitalmarkttag im Frühjahr 2021 rechnete der Vorstand um den Vorsitzenden Armin Papperger noch mit einem Umsatz von rund 8,5 Milliarden Euro und einer Marge von 10 Prozent oder mehr – das war allerdings vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine.

Seitdem haben viele Länder ihr Militärbudget angehoben oder das angekündigt. Gerade aus dem Heimatmarkt Deutschland erhofft sich Rheinmetall durch das 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr viele Aufträge. Noch im Mai 2022, auf der Hauptversammlung, hatte Papperger von einem Umsatzpotenzial von 40 Milliarden Euro gesprochen – und dass Rheinmetall seinen Umsatz mit der Bundeswehr verdoppeln wolle. Die politischen Realitäten der Vergabe von Aufträgen und der generellen Budgetplanung haben seitdem jedoch nur wenig große Aufträge gebracht. Gleichwohl rechnet das Unternehmen immer noch mit möglichen Aufträgen von bis zu 30 Milliarden Euro.

Mehr zum Thema 1/

Nach vorläufigen Zahlen, die am Freitag veröffentlicht wurden, hat der Konzern für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von 6,4 Milliarden Euro erzielt. Mit einem organischen Umsatzwachstum von rund 10 Prozent liegt das unter den Erwartungen, die der Vorstand auf bis zu 15 Prozent beziffert hatte. Doch liege das vor allem daran, dass sich einige Aufträge in dieses Jahr verschoben hätten. Zudem seien die Erlöse gerade im zivilen Bereich angesichts der langsameren Erholung der Autoproduktion unter den Erwartungen geblieben.

Allerdings erwartet Rheinmetall ein Rekordjahr für das operative Ergebnis mit einem Wachstum von mehr als einem Fünftel, weshalb die Annahme für die operative Marge leicht auf mindestens 11,5 Prozent erhöht wurde. Der Aktienkurs von Rheinmetall lag am Freitag knapp 2,5 Prozent im Plus. Stand das Papier vor einem Jahr noch bei einem Wert von 86 Euro, liegt er derzeit bei rund 207 Euro.