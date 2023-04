Das Zentrum für Wirtschaftsstrategie (CES) in Kiew hat soeben eine Studie über die Oligarchen der Ukraine veröffentlicht. Unter ihnen rangiert Vadym Novynskyi immer noch weit oben, obwohl sein Vermögen im Krieg laut Forbes von 2,4 Milliarden Dollar auf 1,4 Milliarden Dollar geschrumpft ist. Doch vorige Woche musste er noch einen Schlag einstecken. Der staatliche Sicherheitsdienst beschlagnahmte Vermögen, darunter 30 Erdgasquellen, im Wert von umgerechnet knapp 90 Millionen Euro aus Novynskyis Smart-Holding.

Der Vorgang wirft ein Schlaglicht auf den Geschäftsmann, den die Autoren der CES-Studie den „wohl umstrittensten der reichen Männer der Ukraine“ nennen. Der Grund: Der 59 Jahre alte Vater von vier Kindern ist nicht nur Geschäftsmann, er ist auch streng religiös. Seit 2020 bekleidet er das Amt eines Protodiakons in jener ukrainisch-orthodoxen Kirche, die auf den Moskauer Patriarchen Kyrill hört, der Putins Krieg unterstützt. Die Regierung in Kiew wirft ihr eine aktive Unterstützung der Aggressoren vor, weshalb sie die Kirche verbieten will und mit Sanktionen belegt hat.

Wechselseitige Vorwürfe

Insofern überrascht nicht, dass die Begründung für die Beschlagnahmung, die „Unterstützung Russlands“, von Novynskyi-Getreuen als Vorwand betrachtet wird. Erst im Januar hatte die Regierung Sanktionen gegen ihn verhängt, die er als „Verfolgung aus religiösen Gründen“ qualifizierte. Smart-Holding-CEO Julia Kirynowa sagt, man stehe zur Ukraine: Seit Kriegsausbruch habe man 40 Millionen Dollar Hilfe an Militär und Zivileinrichtungen gespendet.

Inwieweit die wechselseitigen Vorwürfe stimmig sind oder ob die Vorhaltungen der Behörden, wie von Smart-Holding behauptet, „völlig unbegründet“ und „unsubstantiiert“ sind, lässt sich nicht feststellen. Das gilt auch für rechtstechnische Details, nach denen die Firmengruppe kurz vor den Sanktionen, am 1. Dezember, mit Zustimmung der Behörden auf einen in Zypern residierenden Trust überschrieben worden sei – womit sie Kiews Zugriff entzogen sei. Das veranlasst die Behörden wiederum zu der Vermutung, Novynskyi habe damit nur die Sanktionen umgehen wollen. Angeblich sind die Registereinträge behördlicherseits rückabgewickelt worden.

Novynskyi wurde 1963 in Russland in der Region Nowgorod geboren. Seine berufliche Karriere machte er als Ingenieur zunächst in St. Petersburg und von 2007 an in Kiew. Fünf Jahr später wurde ihm vom später nach Russland geflohenen ukrainischen Staatspräsidenten Viktor Janukowitsch die ukrainische Staatsbürgerschaft verliehen, „wegen seiner Verdienste für das Land“, wie es auf Novynskyis Homepage heißt.

Novyn­skyi beförderte Gesetzesinitiativen zum Schutz der Kirche

Seine Smart-Holding ist eine der größten industriellen Investmentgruppen des Landes. Sie umfasst die Branchen Bergbau, Metallurgie, Öl und Gas, Landwirtschaft, Schiffbau und Immobilien. Der Holding gehört mit dem Oligarchen Rinat Achmetow, einem langjährigen Wegbegleiter Novynskyis, das Agrarunternehmen Harveast, und sie ist an dessen Stahlkonzern Metinvest beteiligt. Unlängst, auf einer Konferenz in Warschau, hatte man schon Partner für den Wiederaufbau nach dem Krieg gesucht.

Von 2014 bis Mitte 2022 war Novyn­skyi Parlamentsabgeordneter. In dieser Rolle beförderte er Gesetzesinitiativen zum Schutz der Kirche. 2021 schloss er sein Theologiestudium ab. Die CES-Forscher beschreiben ihn als glühenden Befürworter enger Beziehungen mit Russland, auch nach der Annexion der Krim 2014. Die Zeitung „Ukrainska Prawda“ will wissen, dass die erste Person, die Novynskyi am Tag des Überfalls am 22. Februar 2022 angerufen habe, der russische Patriarch Kyrill gewesen sei.

Inwieweit den religiösen Milliardär die Vorgänge persönlich beschäftigen, ist unklar. Angeblich lebt Novynskyi in der Schweiz. In Zürich diene er der russisch-orthodoxen Kirche.