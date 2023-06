Keine Marabou-Schokolade, keine Oreo-Kekse: In Skandinavien wird der Mondelez-Konzern boykottiert, weil das Unternehmen weiter Geschäfte in Russland betreibt.

Eigentlich gehören Marabou und Freia zu den beliebtesten Schokoladenmarken in Skandinavien. In einem alten Werbeslogan von Marabou heißt es sogar, die Schokolade sei „der Geschmack, zu dem man zurückwill“. Doch momentan haben viele Skandinavier die Produkte, die zum amerikanischen Lebensmittelkonzern Mondelez gehören, satt. Das Unternehmen, zu dem auch Marken wie Daim, Milka und Oreo gehören, wird aufgrund seiner Aktivitäten in Russland von schwedischen und norwegischen Unternehmen boykottiert. In dieser Woche verkündete auch Möbelkonzern Ikea , in Zukunft keine Waren mehr von Mondelez zu verkaufen.

Während viele westliche Unternehmen seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die Aktivitäten in Russland eingestellt haben, betrieb der Hersteller weiter Geschäfte in dem Land. Aus diesem Grund steht der Konzern seit Ende Mai auf einer Liste der ukrainischen Antikorruptionsbehörde für „internationale Kriegssponsoren“. Auf dieser schwarzen Liste stehen Unternehmen, „wenn sie ihren Rückzug aus dem russischen Markt nicht angekündigt haben oder wenn sie keine sinnvollen Maßnahmen ergreifen, um ihre Aktivitäten in Russland zu reduzieren“, erklärte die ukrainische Behörde in einem Brief, der von der schwedischen Boulevardzeitung „Aftonbladet“ veröffentlicht wurde. Unter anderem befinden sich auch Unternehmen wie der Kosmetikkonzern Yves Rocher , Händler Metro und der Lebensmittelhersteller Bonduelle darauf. Laut Behörde würden die Konzerne durch Steuern auch den Krieg mitfinanzieren.

Es gehe um Verantwortung

Mondelez betreibt drei Fabriken in Russland, in denen rund 3000 Menschen beschäftigt sind. Nach Angaben der ukrainischen Behörde zahlte der Konzern im vergangenen Jahr in Russland 61 Millionen Dollar an Steuern. In Norwegen und Schweden führte dies dazu, dass die Produkte von Mondelez in mehreren Unternehmen und staatlichen Einrichtungen ausgelistet wurden. Dazu gehörten unter anderem die Fluggesellschaft SAS, der norwegische Fußballverband, die schwedische Bahn und das schwedische Militär.

Und eben der Möbelkonzern Ikea. Dieser begründet die Auslistung jedoch nicht mit dem Russlandgeschäft. Ikea wolle sich in Zukunft auf die Herstellung eigener Süßwaren konzentrieren. Ob auch die Kritik an Mondelez eine Rolle spielen könnte, kommentiert Ikea nicht. Andere Akteure, wie das schwedische Militär, geben aber sehr wohl die Geschäftstätigkeit in Russland als Grund für den Boykott an.

„Laufender Dialog“

Auch der schwedische Fußballverband SvFF ließ die Zusammenarbeit aus diesem Grund Anfang des Monats ruhen. „Wir führen einen laufenden Dialog mit Mondelez Schweden über die aktuelle Situation“, heißt es von Marketing- und Vertriebschefin Helena Taube Rehnmark in einer Pressemitteilung. „Während wir abwarten, wozu es führt, haben wir uns entschieden, geplante Kampagnen und Bekanntmachungen zu stoppen.“

Mondelez begründet seine Geschäfte in Russland hingegen damit, dass es als Lebensmittelkonzern auch Verantwortung für die Nahrungsmittelversorgung der russischen Bevölkerung trage. Ein Ende der Geschäftstätigkeiten „würde bedeuten, dass ein Teil der Nahrungsmittelversorgung für viele Familien, die keinen Einfluss auf den Krieg haben, abgeschnitten würde“, heißt es in einer Pressemitteilung. In Zukunft solle das Russlandgeschäft als eigenständiges Unternehmen betrieben werden. Bis dahin sollen die Aktivitäten weiter reduziert werden.

Unternehmen wie die norwegischen Fluggesellschaften Widerøe und Norwegian beendeten vor Kurzem ihren Boykott nach einem Treffen mit der norwegischen Regierung und verschiedenen Akteuren und Einzelhandelsketten. Nach dem Treffen Mitte Juni äußerte Widerøe, nur noch Boykotte auszusprechen, wenn ein Produkt sich auf der Sanktionsliste der norwegischen Behörden befände. Dort stehe Mondelez nicht drauf. Anders sieht das die ukrainische Behörde: Ihr reiche das Versprechen von Mondelez zunächst nicht aus, um das Unternehmen von der Liste zu streichen.