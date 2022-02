„Schädlicher als Sanktionen“ : Westliche Konzerne ziehen sich aus Russland zurück

Aktualisiert am

Eine Kamaz-Mitarbeiterin in einem Werk: Daimler Truck stoppt die Kooperation mit dem russischem Lkw-Hersteller Bild: Bloomberg

Westliche Unternehmen verlassen in nie gesehener Geschwindigkeit Russland: die Ölkonzerne BP und Shell, der Lastwagen-Riese Daimler Truck oder der Autozulieferer ZF Friedrichshafen. Liegt es an den Sanktionen oder an ihren Werten?