Die ersten Unternehmen kehren in die Ukraine zurück

Trotz Krieg : Die ersten Unternehmen kehren in die Ukraine zurück

Noch tobt der Krieg in der Ukraine – doch längst werden private Investoren wieder heftig umworben. Auch deutsche Unternehmen kehren wieder in das Land zurück. Es geht ihnen um Dämmstoff, Saatgut und auch Zigaretten.

Wolodymyr Selenskyj backt bekanntlich keine kleinen Brötchen. Und so wirbt er im olivgrünen Shirt mit markigem Spruch um Investoren für sein vom Krieg zerrüttetes Land, dessen Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr um 29,5 Prozent schrumpfte. Die Ukraine biete „die besten Chancen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.“ Tatsächlich machen einige Manager bereits Nägel mit Köpfen, während auf Wiederaufbaukonferenzen darüber gerätselt wird, wie viele Hundert Milliarden Dollar das alles kosten wird, und US-Finanzkonzerne wie Blackrock Absichts­er­klärungen abgeben.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.

Archibald Preuschat Redakteur in der Wirtschaft

Allerdings kann man die Namen der Investoren noch an den Fingern zweier Hände abzählen. Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle gehört mit 40 Millionen Euro für die Erweiterung eines Werks für Instantnudeln dazu, ebenso der irische Dämmspezialist King­span , der nach dem Abbruch seiner Russlandgeschäfte n der Ukraine binnen fünf Jahren ein neues Werk für 200 Millionen Euro bauen will. Schneller geht es bei der Bayer AG und dem Baustoffhersteller Fixit , die Millioneninvestitionen angekündigt haben.

Jetzt hat auch der Tabakkonzern Philip Morris den Bau eines neuen Zigarettenwerks in der Nähe von Lemberg (Lwiw) angekündigt. Das Verwaltungsgebäude der ehemaligen Produktionsstätte in Charkiw ist durch den russischen Angriff zerstört worden. Zur Sicherheit hatte der Tabakriese die Produktion eingestellt. Wieder Fuß zu fassen ist wichtig für ihn. Denn fast jede dritte verkaufte Zigarettenpackung in dem kriegsgeschüttelten Land stammt aus illegaler Produktion. Auch wenn Philip Morris im Interview eher die Förderung der ukrainischen Wirtschaft betont.

Weitere Firmen sind in den Startlöchern

Weitere machen sich auf den Weg. Der deutsche Baustoffhersteller Knauf zum Beispiel. Seine 200-Millionen-Invesition im Donbass ist zwar nur noch eine Ruine, doch im bayerischen Iphofen heißt es: „Knauf beabsichtigt, sobald es die Zustände zulassen, ein neues Werk in der Ukraine zu bauen.“ Seitdem beliefere man die Ukraine aus einer einst stillgelegten, Mitte 2022 wieder in Betrieb genommenen Anlage bei Kiew. Aber sobald es die Zustände zuließen, werde man ein neues Werk bauen. „Knauf kann sich darüber hi­naus vorstellen, beim Wiederaufbau von sozialen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern etc. eine Rolle zu spielen“, heißt es weiter.

Die Zahl der von der Bundesregierung unterstützten neuen Investitionsprojekte in der Ukraine steigt schnell. Waren es im April, gerechnet ab Kriegsbeginn, erst drei, sind es heute schon zehn, wie das Bundeswirtschaftsministerium auf F.A.Z.–Anfrage mitteilt. Zu Monatsbeginn habe sie 28 Investitionsgarantien mit einer Höchsthaftung von insgesamt 349 Millionen Euro übernommen. Zehn davon seien seit Kriegsbeginn hinzugekommen. Neunzehn weitere Anträge befänden sich noch in der Bearbeitung.

Demnach hat die deutsche Wirtschaft allein ihr durch deutsche Staatsgarantien abgesichertes Engagement in den vergangenen Monaten um die Hälfte ausgeweitet. Im April, als Minister Robert Habeck (Grüne) Kiew besucht hatte, war noch von 21 Garantien mit einem Volumen von 221 Millionen Euro die Rede ge­wesen.

Investitionen wie die von Philip Morris, Bayer oder Knauf halten Aktivisten allerdings nicht davon ab, die Unternehmen für ihr fortwährendes Engagement in Russland zu kritisieren. Die Regierung in Kiew hat sie indessen nicht, und anders als etwa Unilever , Metro oder Österreichs Raiffeisenbank International , dafür auf eine, wenn auch wirtschaftlich weitgehend folgenlose Sanktionsliste gesetzt.