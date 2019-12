Arbeitskampf bei Germanwings : Flugbegleiter-Gewerkschaft droht mit Streikserie

Am Boden: Passagierjet der von Ufo bestreikten Gesellschaft Germanwings am Flughafen Düsseldorf Bild: dpa

Während sich die Folgen des Flugbegleiterstreiks zum Wochenauftakt in Grenzen hielten, droht der interne Konflikt zwischen der Gewerkschaft Ufo und der Lufthansa-Führung zu eskalieren: Daniel Flohr, stellvertretender Chef der Ufo, deutete am Montag an, dass der bis Neujahr befristete Arbeitskampf wohl bis in den Januar verlängert werde. Damit rückt eine rasche Lösung für den seit Monaten schwelenden Tarifkonflikt in weite Ferne.

Ulrich Friese Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Um den Arbeitskampf im laufenden Tarifkonflikt (juristisch) korrekt zu begründen, führen die Ufo-Vertreter neben ihrer Forderung nach mehr Lohn auch die besseren Regelungen für die Teilzeit-Arbeit ins Feld. Doch das ist nur eine Formalie. Tatsächlich schürt das tiefe Misstrauen zwischen den beiden Tarifparteien diesen Konflikt, bestätigen Teilnehmer der Verhandlungen. Dabei belasten die Personalquerelen um den ehemaligen Ufo-Chef Nicoley Baublies die Atmosphäre schwer.

Ex-Ufo-Chef Baublies zieht die Fäden

Der selbstbewusste Funktionär, der einst als IT-Experte ]im Lufthansa-Konzern arbeitete und dann zum fliegenden Personal der Fluggesellschaft wechselte, stieg vor Jahren rasch an die Spitze der Ufo auf. Von dort aus führte er die einst zahmen Flugbegleiter 2015 in den bis heute längsten Streik der Lufthansa-Geschichte. Doch seine Glaubwürdigkeit im Konzern und im Führungszirkel der Ufo büßte Baublies mit dem fragwürdigen Umgang seiner Bezüge als Lufthanseat ein.

Im Nachgang der juristischen Streitereien wurde ihm von der Lufthansa mehrfach gekündigt, er selbst trat dann auch von seinem Spitzenamt bei der Ufo offiziell zurück. Dennoch ist er dort als „Berater des Vorstands“ im laufenden Tarifkonflikt aktiv: „Baublies zieht abseits der Öffentlichkeit weiterhin die Fäden“, sagt ein ehemaliger Ufo-Kollege.

Anlass für Arbeitskampf überzogen

Angesichts dieser Gemengelage halten Manager der Tochtergesellschaft Germanwings sowie führende Lufthanseaten Anlass und Ausmaß des Arbeitskampfes für reichlich überzogen. Doch Ufo-Vize Flohr, ein langjähriger Vertrauter von Baublies, ließ am Montag nicht locker: „Wenn wir am Ende der drei Streiktage glauben, dass es mehr davon braucht, werden wir zu weiteren Arbeitskämpfen aufrufen“, kündigte er in einem Interview selbstbewusst an.

Sämtliche Forderungen, mit denen die dreitägige Blockade bei Germanwings jetzt juristisch formal begründet werden, sind aus Sicht der Führung längst abgehakt. Beispielsweise wurden 2019 „nahezu alle“ Teilzeit-Wünsche der 800 Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen erfüllt, nur 11 Anträge seien „aus operationellen Gründen“ nicht gewährt worden, heißt es.

Teilzeit-Modelle bei Germanwings installiert

Dennoch besteht die Ufo-Spitze auf eine grundsätzliche Klärung von Teilzeit-Regelungen im Sinne der Belegschaft. Sie lehnt es zudem ab, den bei Lufthansa geltenden Teilzeit-Tarifvertrag den Mitarbeitern von ]Germanwings„aufs Auge“ zu drücken, da dieser einige Schwächen, etwa bei der zeitlichen Befristung, aufweise.

]Trotz einiger Flugausfälle am Montag spürten die Passagiere die Folgen der Streiks kaum. Danach hätte Germanwings das Gros seiner Flüge für den – zur Lufthansa gehörenden – Billigfluganbieter Eurowings wie geplant bedient. Bislang war für die dreitägige Zeitspanne bis Neujahr von bis zu 180 stornierten Flüge die Rede. Doch am Montag teilte die Gesellschaft mit, dass mindestens 1000 der insgesamt 1200 Eurowings-Flugzeuge wie ursprünglich geplant abheben konnten. Weitere Verbindungen wurden dabei auf die Schwestergesellschaften Swiss oder AUA umgebucht, hieß es weiter.

Normaler Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn

Am Flughafen Köln/Bonn wurden 16 Starts abgesagt, etwa nach Leipzig, Wien und Zürich, ging aus der Webseite von Eurowings hervor Zudem gab es drei abgesagte Starts in Dortmund und zwei in Düsseldorf. Landesweit wurden insgesamt 60 Flüge storniert. Der Betrieb in Köln/Bonn verlief für die Passagiere ruhig, lange Schlangen am Service-Schalter gab es nicht. Erfahrungsgemäß informierten sich die meisten Passagiere vorab und kämen gar nicht erst zum Flughafen.

Germanwings ist mit rund 30 Flugzeugen und etwa 1400 Mitarbeitern für Eurowings unterwegs, davon 800 in der Kabine. Die Gesellschaft soll mittelfristig mit dem Flugbetrieb der Eurowings-Gruppe verschmolzen werden.

Vor diesem Arbeitskampf rief Ufo bereits im November zu einem Warnstreik bei vier Tochtergesellschaften des Konzerns sowie einem zweitägigen Streik bei der Muttergesellschaft Lufthansa auf. Im Zuge dieser Aktion fielen 1500 Flüge weg und insgesamt 200 000 Passagieren [/LW-1]waren davon betroffen.