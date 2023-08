Der amerikanische Chipkonzern Intel hat am Mittwoch die geplante Übernahme des israelischen Chipherstellers Tower Semiconductor abgesagt. Grund war das Ausbleiben der erforderlichen Genehmigungen der Behörden. Offenbar hatte China den beiden Konzernen einen Strich durch die Rechnung gemacht. So hätten beide Seiten beschlossen, das Fusionsvorhaben nicht weiterzuverfolgen. Das erklärten die Unternehmen am Mittwoch. Weder Tower noch Intel äußerten sich näher zu der fehlenden Genehmigung.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Hinter den Kulissen hatte es allerdings geheißen, Peking habe kein grünes Licht für die Übernahme gegeben. Wie andere große Wirtschaftsnationen muss China bei gewichtigen grenzüberschreitenden Übernahmen oder Fusion zustimmen, auch wenn keines seiner Unternehmen involviert ist. Mit ihrem Schweigen ließen die Chinesen vor allem die Amerikaner auflaufen. Kein Wunder: denn China und Amerika pflegen seit Jahren einen verschärften Umgangston miteinander – gerade im Halbleiterbereich.

Während Peking seiner Chipindustrie mit westlicher Unterstützung und milliardenschweren Subventionen auf die Beine helfen will, macht sich Washington daran, genau das zu verhindern. Daher blockiert es ausländische Direktinvestitionen in Chinas Halbleiterindustrie und verhängt Ausfuhrverbote von Maschinen und Technologie. Diese Politik war einst von der Trump-Administration gestartet und ist durch die Regierung von Präsident Biden noch einmal deutlich verschärft worden. Erst vergangene Woche hatte Biden ein Dekret unterzeichnet, das amerikanische Investitionen in sensible Technologien in China verbietet.

Verhärtete Fronten

Das Reich der Mitte aber braucht vor allem Chips aus dem Ausland. Kann es doch den Bedarf seiner heimischen Kundenindustrien wie den Auto-, Hausgeräte- und Maschinenbau, der Chemie- oder auch der Pharmaindustrie derzeit kaum zu 20 Prozent aus eigener Produktion decken. Amerika jedoch kontrolliert faktisch jedes Glied in den komplexen Lieferketten des 500 Milliarden Dollar schweren globalen Chipmarktes. Den Chinesen stößt das schon lange bitter auf. Daher ließen sie nun den größten US-Chipkonzern mit seiner angepeilten Akquise in Israel zwischen die verhärteten Fronten geraten.

Intel hatte Anfang vergangenen Jahres bekannt gegeben, die israelische Tower Semiconductor kaufen und dafür 5,4 Milliarden Dollar auf den Tisch legen wollen. Die Frist für den Abschluss der Fusion war am Dienstag dieser Woche abgelaufen. Nun zahlt Intel nach eigenen Angaben wegen des Scheiterns 353 Millionen Dollar an die Israelis. Intel-Chef Pat Gelsinger hatte die Übernahme zur Chefsache erklärt und sich persönlich um die Genehmigung durch die chinesischen Aufsichtsbehörden bemüht. Nachdem er seitens der Chinesen über Monate hingehalten worden war, sprach er im Juli in Peking noch einmal vorg. Offenbar ohne Erfolg.

Der Aktienkurs schmiert ab

Tower ist ein Auftragsfertiger, der auf Bestellung von Kunden maßgeschneiderte Chips produziert und liefert. Intel will im Rahmen seiner Neuausrichtung in dieses sogenannte Foundry-Geschäft groß einsteigen. Das die Tower-Übernahme nun abgesagt werden musste, ist daher ein deftiger Schlag. Ein zweiter Schlag dürfte für Gelsinger die Überweisung von 353 Millionen Dollar von Intel an Tower sein, da dies als eine Art Strafzahlung bei Nichtzustandekommen des Deals vertraglich vereinbart worden war.

Mehr zum Thema 1/

Ganz überraschend kommt das Ende der Übernahmepläne allerdings nicht. So hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Juni verkündet, dass Intel für 25 Milliarden Dollar eine neue Fabrik in Israel baut. Daraufhin hatten die ersten Anleger ihre Hoffnung auf die Tower-Übernahme und mit ihr den Kurs der Aktie von mehr als 40 auf weniger als 34 sinken lassen. Nun rutschte der Wert des Papiers weitere 10 Prozent auf knapp 27 Euro ab. Es liegt damit deutlich unter dem von Intel anvisierten Kaufpreis von 53 Dollar je Anteilsschein.