Rechtsstreit um Übernahme : Musk kontert die Twitter-Klage

Elon Musk hat im Rechtsstreit mit Twitter zu seinem ersten Gegenschlag ausgeholt. Er will verhindern, dass es zu einem beschleunigten Verfahren kommt.

Elon Musk hat im Rechtsstreit mit Twitter zu seinem ersten Gegenschlag ausgeholt: Wenige Tage, nachdem Twitter ihn verklagt hat, um ihn zu zwingen, die ihm April ausgehandelte Übernahme zu vollziehen, hat er jetzt in einem Schreiben an das zuständige Gericht im Bundesstaat Delaware gekontert. Er stellte dabei abermals Twitters Kalkulation für den Anteil von „Spam“- oder „Fake“-Konten an seinen Nutzerzahlen infrage.

In erster Linie zielte das Schreiben darauf ab, Twitters Bemühungen um ein beschleunigtes Verfahren zu vereiteln. Twitter hat parallel zu seiner Klage in der vergangenen Woche beantragt, schon im September einen viertägigen Prozess anzusetzen. Musk schlägt jetzt dagegen vor, frühestens im Februar nächsten Jahres mit einem Gerichtsverfahren zu beginnen. Der Disput um unechte Nutzerkonten sei „fundamental“ für Twitters Wert, und es brauche Zeit, um Fakten und Expertenwissen rund um diese Thematik zusammenzutragen.

Erste Anhörung vor Gericht am Dienstag

Twitters Klage habe die „Komplexität“ der Auseinandersetzung noch weiter erhöht. Das Unternehmen habe darin „ein Mischmasch an gegenstandslosen neuen Behauptungen“ aufgestellt. Twitters Drängen auf ein beschleunigtes Verfahren sei „eine Taktik, um die Wahrheit über Spam-Konten zu verschleiern“. Für den Dienstag dieser Woche ist eine erste Anhörung vor dem Gericht in Delaware angesetzt.

Musk hat im April die Übernahme von Twitter für 44 Milliarden Dollar vereinbart. Schon wenige Wochen später erklärte er die Transaktion mit dem Hinweis auf Spam-Konten für „vorübergehend ausgesetzt“, vor etwas mehr als einer Woche sagte er, die Übernahme sei ganz aufgehoben. Twitter reichte wenige Tage später Klage gegen ihn ein. Das Unternehmen wirft Musk darin vor, er wolle aus dem Vertrag heraus, weil sich das Umfeld aus den Kapitalmärkten eingetrübt habe und der Wert seines Anteils an Tesla und somit sein Vermögen erheblich geschrumpft seien.

Twitter beschrieb die Argumentation mit Spam-Konten als „Heuchelei“ und sagte, im direkten Austausch mit dem Unternehmen habe Musk „wenig Interesse“ daran gezeigt, die Kalkulation dieser Konten zu verstehen. Twitter will in dem Rechtsstreit durchsetzen, dass Musk die Übernahme zum vereinbarten Preis von 54,20 Dollar je Aktie vollziehen muss. An der Börse wird die Twitter-Aktie derzeit mit weniger als 38 Dollar bewertet.