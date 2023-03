Die Credit Suisse-Zentrale am Paradeplatz in Zürich. Bild: Laif

Herr Blessing, die Credit Suisse (CS) ist Geschichte, sie landet im Bauch der UBS. Was sagen Sie dazu?

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz. Folgen Ich folge



Es ist sehr traurig, dass eine solche Institution nach fast 170 Jahren verschwindet. Die Bank hatte eine enorme Bedeutung für den Finanzplatz Schweiz. Aber gegeben die Situation, in der die Credit Suisse war, ist die gefundene Lösung für den Finanzplatz noch die beste.

Aber es bleibt ein Imageschaden für die Schweiz.

Eine Imageaufwertung kann man es jedenfalls nicht nennen.

Sie waren bis 2019 im Vorstand der UBS und kennen die Verhältnisse in der Schweiz. Wo sehen Sie die Hauptgründe für den Absturz der einst stolzen Credit Suisse?

Wie so oft in solchen Fällen erfolgte der Niedergang in Schritten. Es hat damit begonnen, dass das Management nach der Finanzkrise 2008 teilweise nicht die richtigen Schlüsse gezogen hat. Damals war die UBS in einer weitaus schwierigeren Situation und musste vom Staat gerettet werden. Aber danach hat sie die Risiken herausgenommen und sich auf die Vermögensverwaltung fokussiert. Die Credit Suisse hat hingegen im Wesentlichen mit dem alten Geschäftsmodell weitergemacht und ist, wenn Sie so wollen, einen heißeren Reifen gefahren.

Die CS ist von Skandal zu Skandal gewankt, angetrieben von einer toxischen Risikokultur oder vielmehr Unkultur. Warum war das der Bank nicht auszutreiben?

Ich weiß nicht, ob es ihr nicht auszutreiben war oder ob man es ihr nur bedingt austreiben wollte. Eigentlich müssen Sie nur drei Dinge machen: Erstens müssen Sie sich in der Bilanz genau anschauen, welche Positionen Sie haben wollen und welche nicht. Dann müssen Sie, zweitens, sehr strikt und konsequent darin sein, alles herunterzufahren, was Sie nicht behalten wollen. Und drittens brauchen Sie die richtigen Kriterien in Ihrem Vergütungssystem.

Sie sagen also: Die Anreizsysteme der Credit Suisse waren falsch justiert?

Zumindest hat das eine Rolle gespielt. Wie immer ist das nicht monokausal, da spielen verschiedene Dinge zusammen: zu viel Fokus auf dem Investmentbanking, zu hohe Risiken, mangelnde Kontrollen, keine klare Zielsetzung – und in der Folge einfach zu viele Fehler und Skandale. Hinzu kam: Die im vergangenen Oktober präsentierte Strategie hat den Markt nicht überzeugt. Und die begleitende Kapitalerhöhung war auf jeden Fall zu klein.

Hätte die Schweizer Finanzmarktaufsicht früher und vor allem härter eingreifen sollen oder müssen?

Na ja, wenn Sie sich den Geschäftsbericht 2022 anschauen, sehen Sie eine Bank, die zumindest auf dem Papier eine gesunde Kapitalquote hat. Auch die Liquiditätskennzahlen waren noch ganz in Ordnung. Man sah aber auch den massiven Vertrauensverlust durch den Abfluss von Kundengeldern. Das ging dann am Schluss sehr schnell. In den letzten Tagen hat sich der „Bank Run“ noch verstärkt. Da dann noch einzugreifen ist für die Aufsicht sehr schwer.

Mit der fortan noch größeren UBS hat die Schweiz hat jetzt ein enormes Klumpenrisiko. Was heißt das für das kleine Land?

Das heißt, dass die Mitarbeitenden der Finanzmarktaufsicht sich jetzt noch stärker auf die UBS konzentrieren müssen. Sie müssen ihr noch viel genauer auf die Finger schauen.

Die Schweizer Behörden haben der UBS die Übernahme der CS mit einem gewaltigen Garantie- und Sicherheitspuffer schmackhaft gemacht. Manche Analysten meinen deshalb, der Deal könnte für die UBS zum Geschäft des Jahrhunderts werden. Was meinen Sie?