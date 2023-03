Das Ende der Credit Suisse (CS) ist besiegelt. Die zweitgrößte Bank der Schweiz landet zum Schnäppchenpreis von 3 Milliarden Franken unter den Fittichen der UBS. Der Schweizer Branchenprimus, der sich diese Übernahme nicht gewünscht hat, wurde mit gewaltiger öffentlicher Schützenhilfe zum Jagen getragen: Der Schweizer Staat haftet in Höhe von 9 Milliarden Franken für Verlustrisiken in der CS-Bilanz, und die Schweizerische Nationalbank gewährt Liquiditätshilfen von 200 Milliarden Franken.

Da reibt man sich die Augen: Hatte die Schweiz nach der staatlichen Rettung der UBS in der Finanzkrise 2008 nicht Vorsorge treffen wollen, dass die öffentliche Hand nie wieder eine Bank vor dem Aus bewahren muss? Hatte man nicht deshalb die Regulierung verschärft? Gibt es nicht gerade für eine Situation wie diese in jahrelanger Arbeit entwickelte, ausgefeilte Notfallpläne? Diese blieben in der Schublade.

Zu dramatisch erschien der Schweizer Regierung und der Schweizerischen Notenbank der Vertrauensverlust und damit das Risiko, das sich aus einer Abwicklung dieser systemrelevanten Bank für die Stabilität des heimischen wie des internationalen Finanzmarkts ergeben hätte, von der Reputation der Schweiz ganz zu schweigen.

Schwere Mängel einer schnell gezimmerten Auffanglösung

Der Zusammenbruch der zweitgrößten Bank der Schweiz hätte gewiss riesige Schockwellen durch die Bankenwelt gejagt, mit unabsehbaren Folgen auch für die Weltwirtschaft. Aber die nun in ganz unschweizerischer Höchstgeschwindigkeit gezimmerte Auffanglösung hat schwere Mängel. Sie ist allenfalls das zweitgrößte Übel, gleich nach dem nun verhinderten Szenario. Ordnungspolitisch ist sie noch mehr: eine Bankrotterklärung.

Das beginnt schon damit, dass jetzt die Steuerzahler für ein Debakel geradestehen müssen, das die Führungskräfte der Credit Suisse in der Vergangenheit verursacht haben, während sie zig Milliarden an Boni verfrühstücken durften. Mit ihrem jahrelangen Missmanagement und dem skandalösen Fehlen einer Risikokultur haben sie den Niedergang der 167 Jahre alten Bank bewerkstelligt.

Schwerwiegend ist zudem, dass der Staat kurzerhand die Mitbestimmungsrechte der UBS- und CS-Aktionäre ausgeschaltet hat, um im Markt keinerlei Unsicherheit darüber aufkommen zu lassen, dass der Deal tatsächlich zustande kommt. Per Notrecht – einem absoluten Ausnahmeinstrument, das zuletzt in der Corona-Pandemie zum Einsatz kam – verfügte die Regierung in Bern, dass es für die Übernahme nicht der sonst normalerweise zwingenden Abstimmung und Billigung der Aktionärsversammlung bedarf.

Ein schwerer Schaden für die Rechtssicherheit am Standort

Das ist eine ganz erhebliche Einschränkung der Eigentumsrechte. Die Rechtssicherheit am Standort Schweiz erleidet schweren Schaden, das Vertrauen der Investoren wird verletzt. Es wäre kein Wunder, wenn Aktionäre dagegen auf dem Rechtsweg vorgingen und damit wieder für neue Schlagzeilen sorgten.

Doch damit nicht genug: Die Schweiz hebelt auch das Kartellrecht aus. Angesichts der dominierenden Marktstellung, die UBS und Credit Suisse in der Schweiz gemeinsam haben, wird zwar die nationale Wettbewerbskommission (Weko) gewiss ernsthafte Bedenken anmelden. Doch ihre Prüfungsarbeit kann sich die Weko im Grunde sparen. Die Finma hat angekündigt, dass sie von ihrem Recht Gebrauch machen wird, den Schulterschluss der Banken „im übergeordneten Interesse der Finanzstabilität“ zu genehmigen und damit die Weko zu übersteuern.

Im Ergebnis all dieser ordnungspolitischen Sündenfälle kann nun die UBS, auch wenn sie diese schwierige Übernahme des Rivalen nicht gewünscht hat, ihre dominierende Stellung in der Schweiz auf einen Schlag deutlich ausbauen – mit behördlichem Segen und zu günstigen Konditionen. Wobei der Zusammenschluss auch für die Mitarbeiter des eigenen Hauses bitter sein wird: Wegen der Überlappungen im Geschäft werden hier wie dort viele Tausende Stellen gestrichen.

Die erhebliche Schwächung des Wettbewerbs macht darüber hinaus die Sparer und die Unternehmer zu Leidtragenden, die nun mit steigenden Gebühren rechnen müssen. Regierung und Nationalbank haben die UBS nicht einmal dazu verpflichtet, die profitable Schweizer Einheit der CS nach einer gewissen Zeit ganz oder teilweise zu verkaufen. Weil der Staat unbedingt die UBS zum Retter in der Not machen wollte, saß diese hier am längeren Hebel. Der gewiefte Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hat in der nationalen Notlage das Maximum für die Großbank herausgeholt.

Angesichts dieser ordnungspolitischen Mängelliste stellt sich die Frage, ob eine temporäre (Teil-)Verstaatlichung der Credit Suisse nicht tatsächlich die bessere Lösung gewesen wäre. Der Staat ist zwar grundsätzlich der schlechtere Unternehmer; und dem Führungsteam der UBS ist zuzutrauen, die erforderlichen Auf- und Umräumarbeiten professionell zu erledigen. Aber die Schweiz hätte sich nach einem Einstieg und einer dann folgenden Stabilisierung wieder schrittweise aus der geretteten Bank zurückziehen und ihre Anteile rechtskonform an private Interessenten weiterreichen können: Ein solcher ordnungspolitischer Sündenfall wäre reparabel gewesen.

Stattdessen entsteht nun ein Bankkoloss, der endgültig zu groß ist, als dass man ihn in einem künftigen Krisenfall seinem Schicksal überlassen könnte. Doch mit dessen Rettung wäre die öffentliche Hand des kleinen Landes dann womöglich überfordert. Wie sagte der glücklose CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann am Sonntagabend? „Dieser 19. März ist ein historischer und trauriger Tag.“ Wohl wahr.