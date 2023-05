Hat Elon Musk nun also eine Dumme gefunden? Vor einigen Monaten sagte der neue Twitter-Eigentümer, er werde den Vorstandsvorsitz der Onlineplattform abgeben, sobald er jemanden hat, der dumm genug ist, diesen Job anzunehmen. Zwischenzeitlich schien es, er wolle das Amt nicht wirklich abgeben, aber jetzt teilte er mit, er habe eine Frau als seine Nachfolgerin angeheuert. Ganz seinem Hang zu großer Dramaturgie entsprechend, verriet er zunächst noch keinen Namen, aber einem Medienbericht zufolge könnte es sich um Linda Yaccarino handeln, die für den Unterhaltungskonzern NBC Universal das Werbegeschäft verantwortet.

Der Posten an der Twitter-Spitze wirkt tatsächlich wie ein Himmelfahrtkommando, und das ist nicht zuletzt Musk selbst zuzuschreiben. Der neue Eigentümer hat sein Personal, seine Nutzer und auch seine Werbekunden in den vergangenen Monaten regelmäßig vor den Kopf gestoßen. Die Belegschaft ist nach einem radikalen Personalabbau dezimiert und verunsichert, Nutzer werden mit ständig wechselnden Regeln konfrontiert, Anzeigenkunden haben sich verabschiedet, weil sie fürchten, dass Musk zu lax mit der Moderation von Inhalten ist.

Nach jahrelanger Lethargie konnte Twitter sicher eine gewisse Schocktherapie brauchen. Aber Musk hat dabei weit über die Stränge geschlagen und für ein Dauerchaos gesorgt.

Die große Frage ist nun, ob mit der neuen Vorstandsvorsitzenden endlich etwas Ruhe einkehren kann – und ob sie den nötigen Freiraum für ihre Arbeit hat. Musk hat klargemacht, dass er eng involviert bleiben will, als Chef des Verwaltungsrats und Technologievorstand. Sich zurückzunehmen, liegt nicht in seiner Natur, wäre aber in seinem Interesse. Was Twitter im Moment dringend brauchen könnte, ist etwas weniger Musk.