Top-Juristin zu Twitter-Streit : „Musk müsste ein Kaninchen aus dem Hut zaubern“

Frau Lipton, Sie twittern im Moment viel über Elon Musk und Twitter. Was macht den Fall so spannend?

Ich kenne keinen Professor und Anwalt, der sich mit Unternehmensrecht beschäftigt und nicht fasziniert ist. Das hat aber vor allem mit den beteiligten Parteien zu tun: Ein prominentes Unternehmen wie Twitter und eine schillernde Persönlichkeit wie Elon Musk mit einem sehr eigenen Verhandlungsstil. Rein juristisch gesehen ist das in vielerlei Hinsicht kein ungewöhnlicher Fall.

Was meinen Sie damit?

Es lief wie sehr oft bei einem unaufgeforderten Übernahmeangebot. Twitters Verwaltungsrat hat es geprüft, erst einmal mit einer Giftpille abgeblockt, dann aber doch einem Verkauf zugestimmt, und was herausgekommen ist, ist ein ziemlicher Standardvertrag.

Und genau diese Vereinbarung will Musk jetzt zerreißen . . .

Ja, aber keiner der Gründe, die er anführt, reicht auch nur annähernd aus, um das tun zu können. Wenn das alles ist, was er hat, fehlt ihm die gesetzliche Basis, um aus dem Vertrag herauszukommen. Das ist nicht einmal strittig. Er müsste in dem Rechtsstreit jetzt schon ein Kaninchen aus dem Hut zaubern.

Musk argumentiert ja, Twitter rechne womöglich die Zahl von „Spam“- oder „Fake“-Konten klein. Das überzeugt Sie also nicht?

Ich weiß natürlich nicht, was er in der Hinterhand hat, aber bisher hat er jedenfalls keine Anhaltspunkte vorgelegt, die als Grundlage zur Aufhebung des Vertrags reichen würden. Damit ist aber noch nicht klar, was das Gericht tun würde.

Was sind die Optionen, wenn Twitter nun wie angekündigt vor Gericht zieht?

Grundsätzlich ist ja eine Vertragsstrafe von einer Milliarde Dollar vereinbart, wenn die Übernahme scheitert. Aber in der Vereinbarung gibt es eine sogenannte „Specific Performance“-Klausel, die Musk zwingen kann, die Akquisition zum ausgehandelten Preis zu vollziehen, also für 44 Milliarden Dollar oder 54,20 Dollar je Aktie. Und die Gerichte in Delaware, wo auch dieser Fall landen würde, haben das in der Vergangenheit auch angeordnet, wenn Käufer einen Rückzieher machen wollten.

Aber noch nie in einem solch spektakulären Fall . . .

Richtig, einen Fall von dieser Größenordnung und Bedeutung hat es noch nicht gegeben, und das Gericht hat viele Dinge zu berücksichtigen. Die Entscheidung wird enorme Konsequenzen haben, für das Unternehmen, seine Mitarbeiter, seine Nutzer und die gesamte Gesellschaft. Das Gericht kann Musk mit einer „Specific Performance“-Anordnung zum Kauf zwingen, wenn es das aber nicht tut, kommt er schlimmstenfalls mit einer Strafe von einer Milliarde Dollar davon. Das wäre nichts für ihn, und es wäre nicht viel, gemessen daran, in welches Chaos er Twitter gestürzt hat.

Musk hat ja oft wenig Respekt vor Gesetzen und Regulierern gezeigt. Wäre es denkbar, dass er sich einfach weigert, Twitter zu kaufen, selbst wenn das Gericht es anordnet?

Diese Spekulation gibt es. Musk könnte einfach sagen: „Ich bin der reichste Mensch der Welt, hetzt doch eine Armee auf mich.“ Ich halte das aber für unwahrscheinlich. Musk führt als Vorstandschef von Tesla ein börsennotiertes Unternehmen, und in dieser Position kann man sich nicht mit einem Gericht in Delaware anlegen. Wenn angeordnet wird, dass er Twitter übernehmen muss, wird er das tun. Aber er kann es natürlich in die Länge ziehen, wird womöglich Berufung einlegen und über mehrere Instanzen gehen.