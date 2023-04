Aktualisiert am

New York

Am 1. April sollte es eine größere Veränderung auf Twitter geben: Die Onlineplattform hatte für diesen Tag die Umsetzung neuer Regeln für den blauen Haken angekündigt, der bislang kostenlos an bestimmte Nutzer vergeben wurde, zum Beispiel an Prominente, um deren Authentizität zu bestätigen.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York.



Den Verifizierungshaken soll es nun aber nur noch gegen Bezahlung geben, für Abonnenten des Dienstes Twitter Blue, der in Deutschland 8 Euro über Internetbrowser und 11 Euro auf Smartphones kostet. Auf den Konten von Nichtabonnenten sollten die blauen Haken zum Monatsbeginn am Samstag verschwinden.

Wie so oft, seit Tesla-Vorstandsvorsitzender Elon Musk Twitter im vergangenen Oktober gekauft hat, kam es dann aber etwas anders. Die meisten Haken blieben zunächst erhalten, auch auf Konten von Nutzern, die nicht für Twitter Blue bezahlen. Und Twitter stiftete zusätzliche Verwirrung um die Bedeutung der blauen Haken.

Bei den Konten, die ihn haben, heißt es nun, sie seien entweder Blue-Abonnenten oder es handele sich um Nutzer, die nach dem früheren Programm verifiziert worden seien. Anders als bislang ist es somit nicht mehr erkennbar, ob sich jemand den Haken erkauft hat oder nicht.

Musk schießt gegen “New York Times“

Zumindest in einem Fall hat Twitter durchgegriffen: Auf dem offiziellen Konto der „New York Times“ ist der bisherige Haken verschwunden. Die Zeitung hatte am Wochenende mitgeteilt, sie plane nicht, die monatliche Gebühr zu bezahlen. Zur „New York Times“ hat Elon Musk seit einiger Zeit ein gestörtes Verhältnis. Er kündigte persönlich auf Twitter die Entfernung ihres Hakens an. Er warf ihr außerdem vor, „Propaganda“ zu betreiben, die „nicht einmal interessant“ sei.

Neben der „New York Times“ haben auch andere Publikationen mitgeteilt, Twitter nicht für den Verifikationsdienst bezahlen zu wollen. Die „Los Angeles Times“ schrieb zum Beispiel an ihre Mitarbeiter, der Haken stehe nun nicht mehr für „Autorität oder Glaubwürdigkeit“. Anders als die „New York Times“ ist ihr Haken allerdings bislang nicht entfernt worden. Das gilt auch für einige Prominente, die gesagt haben, sie würden nicht für Twitter Blue bezahlen, etwa Basketball-Star LeBron James.

Blau, golden, grau

Elon Musk hat die traditionelle Vergabe der blauen Twitter-Haken „korrupt“ genannt und dessen Abonnement als Weg beschrieben, alle Nutzer gleich zu behandeln. Schon kurz nach der Übernahme führte er eine erste Version von Twitter Blue an, die aber umgehend wieder gestoppt wurde, nachdem sich Konten verbreitet hatten, in denen sich Nutzer als Prominente oder Unternehmen ausgaben.

Er startete dann einen neuen Anlauf mit verschiedenfarbigen Haken. Neben den blauen Haken für einzelne Personen gibt es nun Varianten in Gold für Unternehmen, die in den USA 1000 Dollar kosten, und in Grau für Regierungskonten. US-Präsident Joe Biden hat zum Beispiel einen grauen Haken. Es gibt aber offenbar Ausnahmen. Nach einem Bericht der „New York Times“ sollen die 500 besten Werbekunden und die 10.000 Unternehmen mit den meisten Followern keine Gebühr für ihren Haken zahlen müssen.

Abonnenten von Twitter Blue bekommen neben dem blauen Haken auch in anderer Hinsicht Vorzugsbehandlung. Beispielsweise haben sie die Möglichkeit, Tweets zu bearbeiten, und ihre Tweets dürfen bis zu 4000 statt der üblichen 280 Zeichen haben. Sie sollen künftig auch nur noch halb so viel Werbung zu sehen bekommen wie gewöhnliche Nutzer.