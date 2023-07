Aktualisiert am

Das neue Logo des ehemaligen Twitter-Konzerns beschäftigt Anwohner und Behörden. Bild: Reuters

Nach der Umbenennung des Kurznachrichtendienstes Twitter in „X“ beschäftigt Elon Musks neues leuchtendes Logo am Stammsitz des Technologiekonzerns Behörden und Anwohner in San Francisco.