Hängepartie : Neue Zweifel an Musks Twitter-Übernahme

Neue Zweifel an Musks Twitter-Übernahme

Einem Zeitungsbericht zufolge ist der Twitter-Verkauf in „ernsthafter Gefahr“. Als Hindernis wird eine Thematik beschrieben, über die Musk seit Wochen klagt.

Hält die Märkte gerne in Atem: Tesla-Chef Elon Musk Bild: AFP

Am Zustandekommen der Übernahme von Twitter durch Elon Musk sind neue Zweifel geweckt worden. Die „Washington Post“ schrieb jetzt, die Transaktion sei in „ernsthafter Gefahr“, und manche Gespräche mit Investoren, die bei der Finanzierung helfen könnten, seien unterbrochen. Die Zeitung berief sich auf nicht näher benannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Als Hindernis für die Transaktion wird eine Thematik beschrieben, über die Musk seit Wochen spricht. Es geht um die Zahl von „Spam“- oder „Fake“-Konten auf Twitter, hinter denen keine echten Nutzer stecken. Twitter sagt, deren Anteil an den ver­öffentlichten Nutzerzahlen liege bei weniger als 5 Prozent, Musk bezweifelt das und suggeriert, die Zahl könnte viel höher sein. Der Aktienkurs fiel am Freitag zeitweise um 4 Prozent und liegt mit rund 37 Dollar weit unter dem mit Musk ausgehandelten Übernahmepreis von 54,20 Dollar, was einer Gesamtsumme von rund 44 Milliarden Dollar entspricht.

Musk hat die Akquisition von Twitter im April vereinbart, nach wenigen Wochen begann er aber, sie öffentlich infrage zu stellen. Er erklärte das Kaufabkommen für „vorübergehend ausgesetzt“ und behauptete, er habe das Recht, es ganz aufzuheben. Er verwies auf seine angebliche Sorge um unechte Nutzerkonten. Viele Beobachter halten die Begründung für vorgeschoben und sehen darin ein Manöver, aus dem eigentlich verbindlichen Vertrag herauszukommen oder zumindest im Nachhinein noch einen niedrigeren Preis auszuhandeln.

Das allgemeine wirtschaftliche Umfeld hat sich seit der Vereinbarung der Akquisition erheblich eingetrübt, gerade Aktien von Technologieunternehmen haben deutlich an Wert verloren, und auch Musks Reichtum ist geschmolzen, der vor allem an den Anteil am von ihm geführten Elektroautohersteller Tesla geknüpft hat, ist geschmolzen.

Musk hat für die Übernahme ein Finanzierungspaket geschnürt, das aus Krediten und Eigenkapital besteht. Dieses Eigenkapital soll zum Teil von ihm selbst kommen, zum Teil aber auch von anderen Investoren. Twitter hat sich anfangs gegen Musks Avancen gewehrt, stellt sich nun aber beharrlich auf die Position, die Transaktion zu den vereinbarten Konditionen durchziehen zu wollen.