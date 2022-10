Kampf um Twitter : Elon Musk führt sich als Drama-König auf

Herab schauend: Elon Musk, hier bei einer Gala in New York im Frühjahr Bild: AFP

Über Donald Trump ist gesagt worden, er wolle die Braut auf jeder Hochzeit sein, die Leiche auf jeder Beerdigung und das Baby bei jeder Taufe. Soll heißen, der Durst des früheren amerikanischen Präsidenten nach Aufmerksamkeit ist nicht zu stillen. Elon Musk scheint in dieser Hinsicht mehr und mehr wie ein Seelenverwandter. Offenbar genügt es dem reichsten Menschen der Welt nicht, den Elektroauto­hersteller Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX zu führen und nebenher einen Streit um die Übernahme von Twitter auszufechten.

Roland Lindner Wirtschaftskorrespondent in New York. Folgen Ich folge



Er gefällt sich auch als Twitter-Provokateur und füllt auf der Plattform bereitwillig die Lücke, die nach Trumps Rauswurf entstanden ist. Den heutigen Präsidenten Joe Biden beschimpfte er als „nasse Sockenpuppe“. In dieser Woche twitterte er einen Vorschlag, Russlands Angriffskrieg in der Ukraine zu beenden, und bat seine mehr als 107 Millionen Follower, darüber abzustimmen. Sein „Friedensplan“ sah vor, dass die Ukraine neutral bleibt und Russland die 2014 annektierte Halbinsel Krim formell behalten darf. Über die vier gerade gewaltsam annektierten Regionen in der Ostukraine solle es ein abermaliges Referendum geben, diesmal unter Aufsicht der Vereinten Nationen. Musks Vorstoß stieß auf wenig Sympathien, die Mehrheit der Stimmen war dagegen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyi konterte mit einer eigenen Umfrage, in der er suggerierte, Musk habe sich auf Russlands Seite geschlagen. Andrij Melnyk, der scheidende ukrainische Botschafter in Deutschland, fand noch deftigere Worte: „Fuck Off“.

Eingeschlagen wie eine Bombe

Musks Twitter-Ausflug in die Geopolitik kam, als er eigentlich etwas ganz anderes im Kopf haben musste. Denn am selben Abend ließ er über seine Anwälte einen Brief verschicken, der wie eine Bombe einschlagen sollte. Darin hieß es, er wolle Twitter jetzt doch kaufen, und zwar zum ursprünglich vereinbarten Preis von 44 Milliarden Dollar. Nach einem monatelangen Drama erklärte er sich auf einmal bereit, genau das zu tun, wozu er sich im April im Kaufvertrag verpflichtet hatte, nur um sich dann vehement dagegen zu sträuben. Er machte einen Rückzieher vom Rückzieher, und auch wenn die Verhandlungen zwischen ihm und Twitter noch andauern und es weiter Uneinigkeiten gibt, deutet nun vieles darauf hin, dass er tatsächlich Eigentümer einer der wichtigsten Onlineplattformen der Welt wird. Der mit Spannung erwartete Schlagabtausch in einem Gerichtsprozess in Delaware, der am 17. Oktober beginnen sollte, ist jedenfalls ausgesetzt.

Damit zeichnet sich das Ende eines hollywoodreifen Übernahmespektakels ab, das Musk in all seiner Unberechenbarkeit gezeigt hat und in dem sogar die Nebenrollen prominent besetzt waren, zum Beispiel mit Mathias Döpfner, dem Vorstandschef von Axel Springer. Anfang April wurde erstmals bekannt, dass Musk ein größeres Paket von Twitter-Aktien gekauft hat. Er stellte das zunächst als passive Investition hin, aber daraus sollte schnell viel mehr werden. Es wurde vereinbart, dass er einen Sitz im Verwaltungsrat von Twitter bekommt, was ebenfalls bald hinfällig war. Stattdessen machte er ein unaufgefordertes Kaufangebot für das ganze Unternehmen, gegen das sich Twitter erst wehrte, um es kurze Zeit später doch zu akzeptieren. Nur wenige Wochen nachdem der Vertrag unterzeichnet war, ruderte Musk wieder zurück und erklärte die Transaktion für „vorübergehend ausgesetzt“. Im Juli kündigte er den Kaufvertrag ganz auf, woraufhin Twitter den Rechtsstreit lostrat und ihn verklagte. Bei all den Wendungen konnte einem der Kopf schwirren. Rechtsexperten gaben Musk von Anfang an wenig Chancen, vor Gericht zu gewinnen. Schließlich hatte er einen verbindlichen Vertrag unterschrieben, und zuvor hatte er ausdrücklich auf eine sorgfältige „Due Diligence“-Prüfung von Twitter verzichtet.