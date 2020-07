Bitcoin-Attacke : Twitter-Accounts von Elon Musk, Bill Gates und anderen gehackt

Aktualisiert am

Am Mittwoch sind zahlreiche Twitter-Accounts prominenter Unternehmer Opfer eines großen Hackerangriffs geworden. Die Accounts von Microsoft-Gründer Bill Gates, Tesla-Gründer Elon Musk sowie Amazon-Chef Jeff Bezos posteten jeweils innerhalb kurzer Zeit einen Spendenaufruf – mit dem Angebot, jede eingehende Spende zu verdoppeln. Bei Gates hieß es: „Alle bitten mich immer, etwas zurückzugeben und jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Ich verdopple alle Zahlungen, die in den nächsten 30 Minuten an meine Bitcoin-Adresse gesendet werden. Sie schicken mir 1000 Dollar, ich schicke Ihnen 2000 Dollar zurück“.

Twitter löschte die Tweets der verschiedenen Accounts bereits nach kurzer Zeit wieder, doch wenige Minuten später folgten weitere Postings von bekannten Accounts, wie jenen von Barack Obama, dem amerikanischen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten Joe Biden oder dem Rapper Kanye West. Auch die offiziellen Accounts der Unternehmen Apple und Uber sowie des früheren New Yorker Bürgermeisters Michael Bloomberg waren betroffen.

Nach Angaben des Krypto-Kursanbieters „Hallo Krypto“ handelt es sich bei dem Vorgehen um einen groß angelegten Betrug: Man solle unter keinen Umständen Geld an die genannten Bitcoin-Adressen schicken. Trotzdem sollen die Betrüger mit ihrer Masche ersten Schätzungen zufolge innerhalb kürzester Zeit mehrere hunderttausend Dollar erhalten haben.

Twitter hatte in der Vergangenheit immer mal wieder Probleme mit dem Kapern von Accounts – aber noch nie auf so breiter Front und bei so prominenten Namen.