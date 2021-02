TUI in der Krise : 813 Millionen Euro Verlust

Für den Reisekonzern TUI hängt das Überleben zu einem wesentlichen Teil davon ab, dass die Impfungen gegen Corona schnell Fortschritte machen und Kunden bald wieder in den Urlaub fliegen. Entsprechend harsch fiel die Kritik von Konzernchef Fritz Joussen aus, als er am Dienstag in einer Telefonkonferenz auf die Schwierigkeiten in der Europäischen Union zu sprechen kam. Die EU habe es nicht richtig hinbekommen, wetterte der Manager, dessen Unternehmen in der Coronakrise schon Staatshilfe in Milliardenhöhe bekommen hat. Im kürzlich aus der EU ausgetretenen Großbritannien laufe es dagegen „toll“. Für britische Politiker liege daher nahe, die Impfkampagne zu nutzen, um auf Vorzüge des Brexits hinzuweisen.

In Großbritannien, wo die Regierung mit einer Notzulassung und anderen Beschlüssen eine besonders hohe Geschwindigkeit an den Tag gelegt hat, haben schon mehr als 12 Millionen Menschen eine erste Impfdosis bekommen. In Deutschland wurden rund 3,3 Millionen Dosen verimpft, allerdings soll das Tempo durch die Verfügbarkeit neuer Mittel und weitere Maßnahmen steigen.

Dass Joussen die Entwicklungen in Großbritannien so stark hervorhebt, hat auch mit der Struktur der TUI AG zu tun, deren Anteilseigner seit der Fusion mit dem britischen Ableger TUI Travel zu einem großen Teil in dem Land sitzen. Außerdem kommen viele Kunden dorther. In der Krise hat aber bislang allein Deutschland den Konzern unterstützt, und zwar mit Krediten der Staatsbank KfW und anderen Beihilfen, die sich inzwischen auf rund 4 Milliarden Euro summieren.

2,8 Millionen haben gebucht

Joussen zeigte sich erfreut darüber, dass sich die Nachfrage aus Großbritannien aktuell als Stütze des Geschäfts erweist, obwohl dort noch eine hohe Alarmstufe herrscht und die Regierung davon abrät, Sommerreisen zu buchen. Das Land stehe derzeit für mehr als die Hälfte aller Buchungen für die diesjährige Hauptsaison, sagte er. Das hat allerdings wenig mit den Impfungen zu tun, sondern vor allem damit, dass Reiseanbieter ihre Buchungssysteme in dem Land für die bevorstehenden Saisons grundsätzlich früher öffnen als etwa in Deutschland.

In Summe haben nach Angaben von TUI rund 2,8 Millionen Gäste quer über alle Märkte eine Reise für den nächsten Sommer gebucht. Das klingt viel, entspricht aber nur etwas mehr als der Hälfte des Werts in 2019, dem letzten Jahr vor der Coronakrise. Joussen gab sich trotzdem optimistisch, die auf 80 Prozent der Vorkrisenzeit ausgelegte Kapazität füllen zu können. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Sommersaison gut werden wird“, sagte er.

Im abgelaufenen ersten Quartal, dass für die TUI mit ihrem gebrochenen Geschäftsjahr vom Oktober bis Dezember 2020 lief, hat der Konzern unter dem Strich rund 813 Millionen Euro Verlust gemacht. Die Eigenkapitalquote, die schon zum Abschluss des vergangenen Geschäftsjahres sehr dünn geworden war, rutschte zum Stichtag 31. Dezember auf einen negativen Wert ab, nämlich minus 5 Prozent, was die angespannte Lage deutlich macht.

Liquidität reicht bis zum Sommer

Eine Kapitalerhöhung von mehr als 500 Millionen Euro, die zu einem wesentlichen Teil vom Großaktionär Alexej Mordaschow garantiert und im Januar abgeschlossen wurde, hat TUI etwas Luft verschafft. Sie gehört zu einem dritten Rettungspaket, an dem auch der Staat mit einer stillen Einlage und weiteren Hilfen beteiligt ist. Einschließlich dieser Stützung verfüge TUI aktuell über 2,1 Milliarden Euro an flüssigen Mittel, sagte Joussen. Das reiche, um die Liquidität bis zur Sommersaison sicherzustellen.

Joussen gab zu, dass die Kapitalmaßnahmen für TUI möglicherweise noch nicht abgeschlossen sind. Das deckt sich mit der Einschätzung der Finanzmärkte, an denen erwartet wird, dass TUI für eine robuste Neuaufstellung mittelfristig zwischen 1,5 und 2 Milliarden Euro an frischem Kapital braucht. Der Konzernchef sagte dazu nur, TUI habe im Fall der Fälle eine Vielzahl von Möglichkeiten und schließe nichts aus. An der Börse kamen die Zahlen nicht gut an. Die Aktie, die aktuell nur etwa halb so viel Wert ist wie vor Ausbruch der Krise, gab um bis zu 3 Prozent nach.

Um die Kosten zu senken, hatte das Management zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr ein Sparprogramm gestartet, dem global rund 8000 Arbeitsplätze zum Opfer fallen. Etwa 5000 Stellen seien schon abgebaut worden, hieß es am Dienstag. Die weitere Umsetzung laufe auf Hochtouren. Joussen betont, die bisher erzielten Einsparungen hätten im ersten Quartal dazu beigetragen, dass die Liquidität weniger schnell abfloss, als befürchtet worden war.

In der Zeit von Oktober bis Dezember, in der auch ohne Corona für die Reisebranche jedes Jahr eine Schwächephase beginnt, seien im Durchschnitt weniger als 300 Millionen Euro je Monat abgeflossen. Im vergangenen Jahr hatte TUI noch mit einem Wert bis zu 450 Millionen Euro kalkuliert. An Art und Umfang der Kürzungen gibt es aber auch harsche Kritik, etwa rund um die Airline Tuifly oder in den Reisebüros. Im Fall von Tuifly waren zuletzt Gespräche zwischen Management und Piloten ohne Ergebnis vertagt worden.