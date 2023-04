Aktualisiert am

In Europa verbaute Solarpaneele kommen fast alle aus China. Die EU sorgt sich vor Erpressung und will das ändern. Wie das gehen könnte, zeigt die Türkei.

Solaranlagen in der Türkei Bild: EPA

Ersan Tüfekçi hat sich Zeit genommen. Der Vorstandsvorsitzende der Kalyon PV Solar Technologies empfängt die Besucher im Werksfoyer am Stadtrand von Ankara. Am Modell zeigt er das Einzigartige der Fabrikation, bevor er die Gäste auf dem Weg durch die, wie er stolz hervorhebt, in Europa einzigartig inte­grierte Solarmodulherstellung begleitet: Vorn wird das Silizium eingeführt, hinten kommen versandfertige Module raus.

Andreas Mihm Wirtschaftskorrespondent für Österreich, Ostmittel-, Südosteuropa und die Türkei mit Sitz in Wien.



Das ist der Stoff, nach dem sich Europa sehnt. Bis 2030 soll, so will es die EU-Kommission, die Union zwei Fünftel der für ihre Klimaziele benötigten grünen Technologien selbst herstellen. 85 Prozent der Windanlagen und 40 Prozent der Solarpaneele sollen dann aus heimischer Produktion stammen. Denn derzeit kommen fast alle Solarpaneele aus China, wohin die Deutschen die mit viel Förderung entwickelte Technologie vor 15, 20 Jahren verkauft haben.