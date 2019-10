Handelskonflikt : Trump knöpft sich Aachener Lebkuchen vor

Aktualisiert am

Zwar hat er Donald Trump schon einmal auf einer Hochzeitsfeier getroffen. Damals heiratete dessen frühere Frau Ivana auf Trumps Anwesen in Florida einen Italiener. Doch die flüchtige Begegnung ist viele Jahre her, wie Lambertz-Inhaber Hermann Bühlbecker am Rande der jährlichen Pressekonferenz erzählt, bei der er gerne Fotos von sich mit Prominenten wie Bill Clinton zeigt.

Christine Scharrenbroch Freie Autorin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Derzeit bereitet der aktuelle Amtsinhaber dem Aachener Printen- und Gebäckhersteller große Sorgen. Bühlbecker sieht seine Gruppe, zu der neben Lambertz auch weitere Marken wie Kinkartz, Weiss-Lebkuchen, Haeberlein-Metzger und Dr. Quendt gehören, von einer der jüngsten Maßnahmen Trumps hart getroffen. Von diesem Freitag an wollen die Vereinigten Staaten auf Gebäck aus Deutschland Strafzölle von 25 Prozent erheben.

„Das ist unschön und trifft uns“, sagte Bühlbecker. Es gebe feste Verträge mit den amerikanischen Abnehmern, kurzfristige Preisanpassungen seien nicht möglich. Das Unternehmen werde zunächst auf den zusätzlichen Kosten sitzenbleiben. Erst im kommenden Jahr hält Bühlbecker Preiserhöhungen für möglich – verbunden mit möglichen negativen Folgen für den Absatz. In den Vereinigten Staaten beliefert Lambertz große Supermarktketten wie Walmart, aber auch die Filialen deutscher Discounter.

Ein Viertel des Umsatzes kommt aus dem Ausland

Im vergangenen Geschäftsjahr 2017/18 (30. Juni) belief sich der dortige Umsatz auf 28 Millionen Euro. Gedanken macht sich der 69 Jahre alte Unternehmer auch wegen des bevorstehenden Brexit. Die drohenden Zölle könnten zu Umsatzeinbußen von 10 bis 20 Prozent führen, schätzt er. Mehrere britische Handelsketten haben schon Aufträge vorgezogen, um die Ware für das Herbst- und Weihnachtsgeschäft bis Ende Oktober vollständig in ihren Lägern zu haben.

Knapp ein Viertel ihres Umsatzes erzielt die Lambertz-Gruppe im Ausland. Mit 45,5 Millionen Euro wichtigster Markt ist Polen, wo Lebkuchen – anders als hierzulande – das ganze Jahr über zum Sortiment in den Supermärkten gehören. Von den Werken bei Kattowitz und Krakau wird auch unter anderem auch Russland beliefert. Während Bühlbecker im Auslandsgeschäft noch Wachstumschancen sieht, gehe es auf dem Heimatmarkt vor allem darum, das bestehende Geschäft zu verteidigen.

Mit dem Start in das hiesige Saisongeschäft zeigt er sich angesichts des regnerischen Wetters aber zufrieden. Schon seit Ende August sind täglich 150 Lastwagen unterwegs, um Lebkuchen, Dominosteine, Zimtsterne und Stollen auszuliefern. Das Herbst- und Weihnachtsgebäck macht rund 40 Prozent des Umsatzes aus. Der größere Teil entfällt auf Ganzjahresartikel wie Kekse. Für das laufende Geschäftsjahr erhofft sich der Eigentümer ein Umsatzplus. Im vergangenen Geschäftsjahr dagegen stagnierte der Nettoumsatz den Angaben zufolge bei 626 Millionen Euro.