Warum Apotheken schließen – und was dagegen hilft

Welche Tore bleiben zu? Nicht jede Apotheke hat das Glück, an einer Touristenattraktion zu sitzen – wie dieses Exemplar im Geburtshaus des Dichters Theodor Fontane im brandenburgischen Neuruppin. Bild: Jens Gyarmaty

Alle 17 Stunden schließt derzeit eine Apotheke für immer ihre Türen. Zwar sinkt die Zahl der Apotheken in Deutschland schon lange, jedoch nimmt die Geschwindigkeit der Geschäftsaufgaben zu. Ende des Jahres gab es hierzulande noch etwas mehr als 18.000 Apotheken und damit schon rund 2800 weniger als vor zehn Jahren. Doch alleine in den ersten drei Monaten dieses Jahres ist die Zahl um mehr als 120 gesunken, wie aus Daten der Bundesvereinigung Deutscher Apothekenverbände ABDA hervorgeht.

Während diese Entwicklung in Großstädten angesichts der hohen Apothekendichte nicht so dramatisch ist, ist die Lage in ländlichen Gebieten kritischer. Im gesamten Bundesland Mecklenburg-Vorpommern etwa gibt es heute schon weniger als 400 Apotheken, auch dort Tendenz schnell sinkend. „Es ist der wirtschaftliche und der bürokratische Druck, der auf den Apotheken lastet und der dazu führt, dass immer mehr Apotheken sagen: Es geht nicht mehr“, sagt Michael Kuck, der Vorstandsvorsitzende des genossenschaftlichen Pharmagroßhändlers Noweda . Das Essener Unternehmen vertritt etwa 9400 Apotheker und gehört mit seinen rund 9 Milliarden Euro Jahresumsatz zu den größten Arzneigroßhändlern des Landes.