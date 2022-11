Trotz Konjunktursorgen : Daimler Truck geht es gut

Der Nutzfahrzeugkonzern Daimler Truck ist nach der Abspaltung vom bisherigen Mutterkonzern Mercedes-Benz weiter auf Erfolgskurs. Umsatz und Ergebnis stiegen im Zeitraum von Juli bis September deutlich, wie der Konzern am Freitagmorgen mitteilte. Das Unternehmen gilt als größter Nutzfahrzeughersteller der Welt.

Gustav Theile Wirtschaftskorrespondent in Stuttgart. Folgen Ich folge



Die Zahlen überraschen insofern, als das Geschäft mit Lastwagen als besonders konjunkturabhängig gilt. Daimler Truck hat aber aufgrund des Chipmangels weiterhin einen hohen Auftragsbestand, der nach Angaben des Konzerns nun sogar noch höher liegt als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Allerdings war der Auftragseingang fast ein Fünftel niedriger als im Vorjahr, obwohl Konzernchef Martin Daum Mitte September im Gespräch mit der F.A.Z. noch von sehr guten Bestelleingängen berichtet hatte. Daum hatte in dem Gespräch aber auch an allzu düsteren Konjunkturprognosen gezweifelt, die bisherige Entwicklung hat ihm dabei durchaus recht gegeben.

Amerika stark, Asien schwach

Von Juli bis September verdreifachte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern fast: Im Vorjahr hatte der Wert im dritten Quartal 491 Millionen Euro betragen, nun blieb ein Ergebnis von 1273 Millionen Euro. Die bereinigte Rendite im Kerngeschäft, die von Anlegern lange als zu niedrig kritisiert worden war, belief sich auf 9,4 Prozent, ein Anstieg um 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Unternehmen sei auf einem „guten Weg, sein erstes Geschäftsjahr als eigenständiges Unternehmen auch zu einem Erfolgsjahr zu machen“, wird Finanzvorstand Jochen Goetz in der Mitteilung zitiert.

Der Umsatz legte in den drei Monaten um fast die Hälfte auf 13,5 Milliarden Euro zu und damit deutlich schneller als der Absatz, der um gut ein Viertel auf 135.000 Fahrzeuge gestiegen ist. Als Gründe für das Wachstum führt der Konzern neben der weiterhin hohen Nachfrage einerseits eine vorteilhafte Wechselkursentwicklung an, da das Unternehmen viele seiner Fahrzeuge in den USA verkauft. Anderseits habe sich die Preisdurchsetzung verbessert, das Unternehmen kann also weiterhin fleißig an der Preisschraube drehen.

Besonders kräftig legte der Umsatz dabei im ohnehin schon wichtigen Geschäft in Nordamerika zu, dort wuchs der Konzern um fast drei Viertel. Im Vergleich dazu schwächelte Daimler Truck in Asien, wo das Unternehmen viel weniger stark vertreten ist und das Wachstum nun nur knapp ein Fünftel betrug, das Ergebnis ging dort sogar zurück.

Mehr zum Thema 1/

Das Unternehmen bestätigte die nach vorläufigen Zahlen Ende Oktober angehobene Prognose. Der Umsatz soll in der Spanne von 50 bis 52 Milliarden Euro liegen und damit 2 Milliarden höher als davor gedacht. Das bereinigte Ergebnis soll leicht höher als im Vorjahr liegen statt auf Vorjahresniveau. Das Plus dürfte damit zwischen 5 und 15 Prozent betragen gegenüber dem bereinigten Konzernergebnis von 3,35 Milliarden Euro aus dem Vorjahr.

Der Konzern weist jedoch auch auf Unsicherheiten wie die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Weltwirtschaft, die Inflation und die Zinserhöhungen und die weiteren Folgen der Corona-Pandemie hin. Daimler Truck rechnet jedoch nicht damit, dass es in Deutschland zu einem Gasmangel kommt.