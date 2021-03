Trotz Corona-Krise : Porsche macht 4,2 Milliarden Euro Gewinn

Vantage an der deutschen Börse : Der größte Börsengang in diesem Jahr

Die Vodafone-Funkturm-Tochter Vantage Towers nutzt die gute Stimmung an den Aktienmärkten und die gestiegene Nachfrage nach Funkmasten für den bislang größten Börsengang des Jahres in Deutschland. Die Aktie legte bereits in wenigen Stunden um 3 Prozent zu.