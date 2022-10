Trennung von Kanye West : Eine teure Scheidung für Adidas

Ende, Schluss, vorbei – Adidas beendet die Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Rapper und Unternehmer Kanye West, der sich Ye nennt. Er hatte mit wiederholten antisemitischen Aussagen den Druck auf Adidas stark erhöht. Der Aktienkurs sackte zeitweise um mehr als 8 Prozent ab. Nach eingehender Prüfung habe der Dax-Konzern die Entscheidung getroffen, „die Partnerschaft mit Ye mit sofortiger Wirkung zu beenden, die Produktion von Produkten der Marke Yeezy einzustellen und alle Zahlungen an Ye und seine Unternehmen zu stoppen“, teilte Adidas am Dienstag mit. Dem Vernehmen nach sieht sich Adidas rechtlich aufgrund der rufschädigenden Äußerungen dazu in der Lage.

Der amerikanische Unternehmer arbeitet seit rund zehn Jahren mit Adidas zusammen und designt seit 2016 unter der Marke „Yeezy“ für den deutschen Konzern Schuhe und Kleidung. Adidas produziert und vermarktet die Produkte, West erhält dafür Lizenzgebühren. Der Konzern bezeichnete die Partnerschaft – der Vertrag läuft eigentlich bis 2026 – als „eine der erfolgreichsten Kollaborationen“ in der Geschichte der Branche. Die Produkte, die mehrere hundert Euro kosten, bringen Adidas nach Analystenschätzungen Umsätze weit jenseits der Milliarde Euro, was im hohen einstelligen Prozentbereich des Konzernumsatzes liegt.

Mehr und mehr Unternehmen wandten sich zuletzt jedoch öffentlich von West ab, und der Sportartikelkonzern drohte zum einzigen verbleibenden Partner zu werden. Zu Wochenbeginn wurde bekannt, dass die Künstleragentur CAA West die Zusammenarbeit aufgekündigt hat. Das Filmstudio MRC teilte mit, es werde eine schon fertiggestellte Dokumentation über den Rapper nicht veröffentlichen, da es keine Inhalte unterstützen könne, „die seiner Plattform Breitenwirkung geben“.

Das weltgrößte Musikunternehmen Universal Music hatte schon Anfang vergangener Woche auf Twitter geschrieben, es gebe keinen Platz für Antisemitismus „in unserer Gesellschaft“ und Universal engagiere sich im Kampf gegen Antisemitismus und jede andere Form von Vorurteilen. West wurde in dem Tweet nicht explizit erwähnt, dafür verwies Universal noch auf eine Partnerschaft mit der Nicht-Regierungsorganisation American Jewish Committee.

Zu Universal gehört das Label Def Jam, über das fast alle West-Alben erschienen sind. Das im August 2021 veröffentlichte Album „Donda“ war das letzte neue, für das Def Jam mit Wests eigenem Label G.O.O.D. zusammengearbeitet und den Vertrieb übernommen hat. Die Rechte an diversen alten Veröffentlichungen dürften aber weiterhin bei Def Jam liegen (sein erstes von bis dato 11 Studioalben, „The College Dropout“, erschien 2004). Keine unübliche Konstellation in der Musikindustrie: Gerade in der Zeit vor dem Streaming, wo die Produktions- und Vermarktungskosten für Labels nochmals deutlich höher waren, wurden die Rechte an Aufnahmen oft für viele Jahre abgetreten. Im Gegenzug übernimmt das Label in dieser Konstellation alle, beziehungsweise den Großteil der Kosten und Aufgaben. So hat West nicht zuletzt auch diverse millionenschwere Vorschüsse erhalten. Heute sind viele verschiedene Konstellationen möglich, in denen ein Label beispielsweise nur einzelne Dienstleistungen wie den Vertrieb übernimmt, weniger investiert und Rechte nur kurz oder gar nicht abgetreten werden. Im Gegenzug verbleibt mehr Arbeit aber auch ein deutlich höherer Anteil der Einnahmen beim Künstler. Superstars haben ohnehin stets noch einmal eine bessere Verhandlungsposition. West hatte sich zuletzt im Sommer 2020 in einer Serie von Tweets darüber beklagt, die Rechte an manchen Aufnahmen nicht zu besitzen und unter anderem von „Versklavung“ gesprochen.

Zur Riege der Superstars zählt West zweifellos nach wie vor. Alleine auf Spotify kommt er auf rund 51 Millionen monatliche Hörer. Ein sehr starker Wert, obgleich er in der jüngsten Vergangenheit keine großen, nachhaltigen Chartserfolge mehr vorweisen kann. Auch spielte er in den vergangenen Jahren nur vereinzelte Konzerte, darunter teils sehr spezielle Konzeptshows. Eine richtige Tour gab es lange nicht und auch eine aktive Partnerschaft mit Universal existiert auf Labelseite nicht mehr. Den Nachfolger von „Donda“ („Donda 2“) veröffentlichte West Anfang dieses Jahres in Eigenregie und nur auf dem sogenannten „Stem Player“, ein 200 Dollar teures Abspielgerät und nicht auf den gängigen Streamingdiensten oder als Tonträger.