Trendwende in China? : Die Post verbreitet etwas Hoffnung

Rekordzahlen für 2019, eine höhere Dividende und in der Coronakrise erste Hinweise auf eine Erholung des China-Geschäftes: Was die Deutsche Post zu berichten hatte, war trotz aller Unsicherheiten ein willkommener Silberstreif in der allgemeinen Wirtschaftstristesse dieser Tage. „Unser Immunsystem als Firma ist intakt“, sagte der Vorstandsvorsitzende Frank Appel. Im Geschäft mit internationalen Eilsendungen von und nach China gehe es seit Anfang März wieder leicht nach oben, auch in der Luft- und Seefracht gebe es erste ermutigende Signale. Die übrigen Sparten – Lagerhaltung sowie der Brief- und Paketversand – seien bisher ohnehin nur „marginal betroffen“.

Obwohl die Post ihren Jahresausblick inzwischen vom weiteren Verlauf der Epidemie abhängig macht und der ursprünglich angepeilte Betriebsgewinn nicht mehr zu erreichen ist, sorgte der Konzernchef mit seiner Einschätzung für ein kräftiges Zwischenhoch an der Börse. Als einer der besten Dax-Werte legte der Kurs der zuvor gebeutelten Post-Aktie am Dienstag zeitweise um rund 7 Prozent zu. Wie Finanzchefin Melanie Kreis erläuterte, sind die Ergebnisse im Februar allerdings rund 60 Millionen Euro hinter den Planungen zurückgeblieben. Damit bewege sich die Belastung jedoch am unteren Ende der befürchteten Spanne. Weder Kreis noch Appel wollten sich während der Bilanzvorlage im Innovationszentrum in Troisdorf bei Bonn auf eine Schätzung darüber einlassen, wie hoch die finanziellen Effekte letztlich ausfallen werden.

Was wird aus dem Streetscooter?

Weil die Post international breit aufgestellt sei, sei der Konzern eher in der Lage, die Corona-Folgen abzufedern. Aber „ganz spurlos wird diese globale Krise nicht an uns vorbeigehen“, sagte Appel. In der Luftfracht machen dem Konzern gestrichene Passagierflüge zu schaffen. Mehr als die Hälfte der Fracht wird üblicherweise als Beiladung in Passagierjets transportiert. Mit Charterflügen versucht DHL, Lücken zu schließen. Am längsten werde die Erholung des Seeverkehrs dauern. Der Straßentransport in Europa laufe weitgehend normal.

Den angepeilten Betriebsgewinn von mindestens 5 Milliarden Euro kalkuliert die Post vorsichtshalber schon abzüglich der Corona-Folgen. Nicht eingerechnet werden in den angepassten Ausblick 300 bis 400 Millionen Euro, die die Einstellung der Streetscooter-Produktion kosten wird. Rund 11.000 batteriebetriebene Paket-Lieferwagen sind für die Post unterwegs. 2020 sollen noch rund 2000 weitere gebaut werden, berichtete Vorstand Thomas Ogilvie. Danach soll sich Streetscooter nur noch um die Bestandsflotte kümmern. Nach eigenen Angaben ist Günther Schuh, einer der Gründer des von der Post 2014 übernommenen Unternehmens, an einem Rückkauf interessiert und in Gesprächen mit der Post. „Wir würden jedes seriöse Angebot prüfen, aber ich habe bisher noch keines vorliegen“, sagte Appel.

Problemfall Amazon

Schwieriger wird es für die Post in ihrem deutschen Traditionsgeschäft mit Briefen und Paketen. Amazon als mit Abstand wichtigster Kunde transportiert immer mehr im eigenen Zustellnetz. Das habe sich schon im Weihnachtsgeschäft bemerkbar gemacht und werde sich fortsetzen, sagte Finanzchefin Kreis. Die Post wird in ihren Prognosen daher vorsichtiger: 2019 wuchs ihr Paketaufkommen noch um 6 Prozent. Für 2020 wird im schlimmsten Fall eine Stagnation erwartet, im besten Fall – wenn es gelingt, die Amazon-Mengen durch andere Kunden auszugleichen – ein Zuwachs von 5 Prozent, sagte Spartenvorstand Tobias Meyer.

Der amerikanische Konzern sorgt bisher für rund 1,2 Milliarden Euro Post-Umsatz, der Löwenanteil in Deutschland. Doch nun soll ein kleines Paketzentrum nahe Augsburg geschlossen werden, weil von Amazon nicht mehr genügend Pakete kommen. Rund 80 Stellen fallen dort weg.

Gegenwind kommt auch von der Regulierungsbehörde. Nach Kritik der Bundesnetzagentur nimmt die Post Anfang Mai die Erhöhung der Paketpreise für Privatkunden zurück, was laut Meyer mit einem „leicht siebenstelligen Betrag“ im Monat zu Buche schlägt. Stattdessen rechnet die Post mit höheren Einnahmen aus dem Briefversand, weil sie die Preise für die sogenannte Dialog-Post deutlich anheben muss. Nach Aufräumarbeiten und einem Stellenabbau war das Brief- und Paketgeschäft 2019 wieder eine verlässliche Säule: Vor allem getrieben durch den Boom im Online-Handel stieg der Umsatz um 2,5 Prozent auf 15,5 Milliarden Euro, der Betriebsgewinn (Ebit) wuchs um 80 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro.

Auch in den übrigen Sparten ging es nach oben. Einzige Ausnahme war der Paketversand im Ausland, wo verschiedene Restrukturierungschritte einen Verlust von 50 Millionen Euro nach sich zogen. In diesem Jahr soll „E-Commerce Solutions“ profitabel werden und einen Gewinn von Zinsen und Steuern von 50 bis 100 Millionen Euro beisteuern. Insgesamt verzeichnete die Post 2019 ein Rekord-Betriebsergebnis von 4,1 Milliarden Euro. Die Dividende soll um 10 Cent auf 1,25 Euro je Aktie steigen, im Mai werden voraussichtlich rund 1,5 Milliarden Euro an Postaktionäre ausgeschüttet. Gut ein Fünftel geht an die staatliche KfW-Bank, den mit Abstand größten Investor.