Trendtours : Wie ein Reiseanbieter um Kunden ab 55 buhlt

Nur einmal alle zehn Jahre blüht es besonders bunt. Und da nun wieder in einer niederländischen Stadt – 2022 ist es Almere, 20 Kilometer östlich von Amsterdam – alle Beete für die Weltgartenschau Floriade be­pflanzt sind, beginnt für den Reiseanbieter Trendtours das große Geschäft. In der Vier-Tage-Tour sind eine Boots- und Seilbahnfahrt durch den Park enthalten ebenso wie ein „Kaffeekränzchen“.

Trendtours ist Deutschlands größter Direktreise­anbieter. Busreisen sind zentral im Programm, die Zielgruppe sind Reisende von 55 Jahren an. Chef Markus Daldrup nennt sie konsequent „Best Ager“, das klingt moderner als im höheren Alter Senioren oder Rentner.

Corona zwang ihn, Hilfen vom Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes in Anspruch zu nehmen – allerdings keine Milliardensumme, sondern 23 Millionen Euro. Jenseits der Pandemie-Beschränkungen sieht Daldrup das Geschäft als außerordentlich krisenfest an.

„Rentenerhöhung ist gut für unser Geschäft“

Steigende Lebensmittel- und Energiekosten scheinen kein großes Thema. Der Krieg in der Ukraine habe zwar unter den Kunden – wie in der Gesellschaft insgesamt – zu einer Schockstarre geführt. „Mittlerweile sehen wir, dass es nur zu einer Verschiebung der Buchungen gekommen ist“, sagt Daldrup. Aktuell steige die Nachfrage.

„Bedeutender als Meldungen über die höhere Inflation ist für uns die Ankün­digung höherer Renten. Wir sind auf Best Ager ausgerichtet, eine Rentenerhöhung ist also gut für unser Geschäft“, sagt Daldrup im Gespräch mit der F.A.Z. Zum Sommer steht die größte Rentenerhöhung seit Jahrzehnten an: 5,35 Prozent mehr gibt es für Senioren im Westen, 6,12 Prozent in den östlichen Bundesländern. „Ohnehin sehen wir an den eingehenden Buchungen, dass die Bürger trotz allgemein steigender Preise noch genug Geld für ihren Urlaub in der Reisekasse haben“, fügt Daldrup hinzu.

Zur Floriade hat Trendtours zusätzliche Touren aufgelegt, allein im Juli brechen an 20 Tagen irgendwo in Deutschland Reisebusse gen Niederlande auf – meist mehrere am Tag. Und wer weiter oder länger weg will, kann zur „Glitzerwelt der Côte d’Azur“ samt Monaco, nach Schlesien oder in die Toskana fahren.

Mit 54 Jahren hat Reisemanager Daldrup noch nicht ganz das Alter seiner Kernzielgruppe erreicht. Als er 2019 vom Pauschalreiseanbieter Alltours zum Unternehmen Trendtours wechselte, das zwei Fi­nanzinvestoren gehört, hieß es für ihn umzudenken. Für Flugreisen ans Mittelmeer ist es nicht mehr wichtig, ob ein Hotel eine Wasserrutsche hat, sondern dass sich ein älteres Publikum wohlfühlt.

Mehr zum Thema 1/

Reisen vermarktet er weniger über Online-Urlaubsportale. Es gibt für Bestandskunden eine wöchentliche Aussendung, die viele per Post erhalten. Er wirbt nicht mit Pärchen Anfang 30 am Strand, sondern lässt Menschen von 50 Jahre an abbilden. Neue Kunden gewinnt er über Annoncen unter anderem in der „Apotheken-Umschau“.

Ein Schmunzelthema sind Best-Ager-Reisen aber nicht, sondern ein Expansionsfeld. „Wenn man reine Kreuzfahrtanbieter herausrechnet, zählen wir schon heute zu den zehn größten Reiseveranstaltern Deutschlands“, sagt Daldrup. 2019 machte Trendtours mit 400 000 Kunden rund 320 Millionen Euro Umsatz. Dann kam die Pandemie.