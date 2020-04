Auto-Manager im Interview : „Wir halten das nicht ewig durch“

Herr Renschler, wo erreiche ich Sie?

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Im Homeoffice, auch bei Traton im Management haben wir Covid-19-Fälle, deshalb habe ich mich in freiwillige Quarantäne begeben. Mir geht’s aber gut, ich habe keine Symptome.

Lässt sich von zu Hause aus ein Konzern mit Fabriken in aller Welt steuern?

Ich telefoniere viel, sitze auch mal sechs Stunden am Stück in einem Call oder einer Videokonferenz, das geht schon. Außerdem ist es schön, mal länger am Stück zu Hause zu sein. Ich habe aber auch mehr Zeit, in Ruhe nachzudenken.