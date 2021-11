Tourveranstalter im Interview : „2022 wird ein sehr schwieriges Jahr werden“

Aktualisiert am

Der Auftritt von Roland Kaiser in der Frankfurter Festhalle war Ende September das erste Konzert nach der Nutzung als Impfzentrum. Bild: Nerea Lakuntza

Herr Semmelmann, kleinere Konzerte finden seit einiger Zeit vielerorts wieder statt. Die Tourneen Ihrer Agentur Semmel Concerts sind da eher die Ausnahme.

Ja, wir machen die beiden wohl größten Tourneen, die derzeit durch Deutschland ziehen. Bei Roland Kaiser stehen nun am Wochenende noch die Shows Nummer 26 bis 28 an, dann sind wir durch. Wir hatten bei einigen Shows über 10.000 Besucher – fast wie vor Corona. Die „Let’s Dance“-Tour hat vergangene Woche begonnen und die Produktion ist nochmal umfangreicher. 140 Leute sind da mitsamt sehr viel Technik unterwegs. Für die beiden Tourneen hatten wir die Karten 2019 verkauft und wir sind froh, dass wir uns vor einigen Monaten entschieden haben, sie durchzuziehen. Das ist unter den aktuellen Bedingungen alles deutlich aufwendiger als ohnehin schon, aber die Reaktionen des Publikums waren phänomenal und auch im Sinne der diversen Dienstleister, die an einer Tour hängen, ist es die Mühe mehr als wert.

Mit Blick auf die verschiedenen Regelungen in den Bundesländern ist immer vom „Flickenteppich“ die Rede, der gerade auch Tourneen erschwere. Wie haben Sie es erlebt?

„Flickenteppich“ trifft es sehr gut. Wir hatten von 2-G bis hin zu fast überhaupt keinen Einschränkungen bei Open Airs alles dabei. Zum Teil waren die Regelungen mit Blick auf die unterschiedliche Inzidenz verständlich, zum Teil inhaltlich völlig unverständlich – und bisweilen auch einfach nicht praktikabel. Wenn ich zum Beispiel bei 10.000 Zuschauern eine Kontaktnachverfolgung gewährleisten will, diese dann aber nicht platzgenau erfolgt, dann kann ich es auch gleich lassen. Aber letztlich haben wir uns immer angepasst und bei der Roland Kaiser-Tour ist bislang nach unseren Informationen nur eine Infektion im Nachgang entdeckt und nachverfolgt worden. Solange große Konzerte professionell und mit strengen Einlasskontrollen durchgeführt werden, sind sie aus meiner Sicht kein Infektionstreiber.

Konnten Sie teilweise auch die volle Kapazität einer Spielstätte nutzen?

Wir hatten einige Konzerte in voll ausgelasteten Locations, ja. Es war nicht alles ausverkauft, aber wir konnten die Besucherzahl fast überall unterbringen. Das kann ja bei verschobenen Konzerten auch zum Problem werden, wenn es Einschränkungen gibt und mehr Karten verkauft waren, als Zuschauer zugelassen sind. Mit der Option auf 2-G ließ sich das in unserem Fall aber stets lösen, denn damit fallen im Gegensatz zu 3-G ja stets Abstandsregel und Maskenpflicht weg, sodass wir in solchen Fällen alle Zuschauer unterbringen konnten.

Erwarten Sie für kommende Touren bald flächendeckend 2-G oder denken Sie, dass es weiter einen Mix aus 2-G, 3-G und 3-G-Plus (PCR- statt Antigen-Test für Ungeimpfte und Nicht-Genesene nötig) geben wird?

Letztlich geht es uns darum, für unsere Zuschauer sichere Veranstaltungen möglich zu machen. Wenn die Behörden 2-G verlangen, dann machen wir 2-G. Wir haben im Laufe der Wochen festgestellt, dass die Impfquote bei unseren Konzerten ohnehin sehr hoch ist. Insofern haben wir keine Angst vor einer möglichen flächendeckenden Umstellung.