Pleite von Thomas Cook : Warum die größte Insolvenz in der europäischen Reisebranche droht

Europas zweitgrößter Reisekonzern Thomas Cook hat über das Wochenende versucht, eine Insolvenz abzuwenden. Der Mutterkonzern von Neckermann Reisen führte am Sonntag in London Gespräche mit seinen größten Aktionären, darunter Fosun aus China, und seinen Hauptgläubigern. Das galt gemeinhin als letzter Versuch, eine Finanzierungslücke von 200 Millionen Pfund (226 Millionen Euro) für ein schon 900-Millionen-Pfund umfassendes Rettungspaket zu schließen.

Thomas Cook wollte sich nicht zum Stand äußern. „Wir setzen nach wie vor alles in unseren Möglichkeiten Stehende daran, den Deal zur Rekapitalisierung über die Ziellinie zu bringen“, hieß es am Sonntag in London. Die Verhandlungen mit allen wesentlichen Stakeholdern sind komplex und dauern derzeit noch an.