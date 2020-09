Tourismus-Krise : Das große Sterben der Hotels

Das Anna-Hotel am Münchner Stachus kann zentraler kaum liegen. Hotelgäste stolpern geradezu vom Ausgang in die Fußgängerzone. Vor 18 Jahren eröffnete es als das erste Designhotel in München. Zum Jahresende will die Inhaberfamilie das „Anna“, wie Münchner das Hotel nennen, schließen. Der Gästeschwund in der Corona-Krise macht ein rentables Wirtschaften unmöglich.

„Mit nicht einmal 25 Prozent unserer normalen Umsätze schaffen wir es leider nicht, den Betrieb aufrechtzuerhalten, denn die monatlichen Kosten bleiben“, sagt Michael Geisel, einer der drei Brüder in der Geschäftsführung. Wenige Tage zuvor kündigte schon der Betreiber des Hessischen Hofs in Frankfurt die Schließung des renommierte Hauses nahe der Frankfurter Messe an. Das Aus für das „Anna“ und den Hessischen Hof könnte nur der spektakuläre Auftakt für eine Welle von Schließungen sein.

„Wir stehen am Anfang einer dramatischen Auslese, die sich in den kommenden Monaten fortsetzen wird“, sagt Otto Lindner, Geschäftsführer der inhabergeführten Hotel-Gruppe Lindner in Düsseldorf, die mit 1900 Mitarbeitern rund 192 Millionen Euro umsetzt. Nach der jüngsten Umfrage des Hotelverbands Dehoga sehen knapp 62 Prozent der Betriebe ihre Existenz gefährdet. „Die Hotellerie war im vergangenen Jahrzehnt von Rekordzuwächsen verwöhnt, was viele berauscht und zu teuren Einkäufen verführt hat“, sagt Lindner. Der Lockdown im März habe für ein böses Erwachen gesorgt.

Erholung an der Küste - anderswo aber nicht

Für das Personal sei die wirtschaftliche Notlage schmerzhaft, für die Branche sei der Schock heilsam: „Manche Betreiber finden zum Gefühl für Normalität zurück, das zeitweise verlorengegangen war“, lautet die Selbstkritik Lindners, der auch dem Hotelverband IHA vorsitzt. Die wirtschaftliche Lage im privat geführten „Anna“ war ohnehin angespannt. Die Inhaberfamilie setzt mit dem kompletten Neubau des Fünf-Sterne-Hotels Königshof, schräg gegenüber vom „Anna“, ein gewaltiges Investitionsvorhaben um. Das Projekt sollte aus den anderen Erlösquellen in der Gruppe mitfinanziert werden, doch die Einnahmen fehlen nun.

Deutsche Hoteliers sind nicht nur – wie Fluggesellschaften und Reiseveranstalter – vom veränderten Reiseverhalten während der Pandemie getroffen. Hinzu kommt: Viele Betreiber verfügen nicht über genügend Substanz, um Geschäftsausfälle über mehrere Monate finanziell zu verkraften. Der Sommer sorgte in Urlaubsorten an der Küste für Entspannung, anderswo aber nicht.

Im Juli blieb die Zahl der Übernachtungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes insgesamt mit 45,4 Millionen gebuchten Nächten 23 Prozent unter dem Vorjahreswert. Für ausländische Gäste, die meist in Städten nächtigen, betrug das Minus fast 57 Prozent. Schon in der ersten Jahreshälfte war die Hälfte der Übernachtungen und Umsätze weggebrochen, im April mit den Osterferien fehlten fast 88 Prozent der Einnahmen.

„Es besteht ein großer Unterschied zwischen Hotels in Städten und in Urlaubsorten. Weil mehr Urlauber im Inland blieben, konnten Hoteliers zum Teil höhere Durchschnittsraten verlangen als im Vorjahr“, sagt Moritz Dietl, geschäftsführender Partner von Treugast, einer Beratungsgesellschaft für Hotels. „Das Businessmodell von Stadthotels hängt dagegen stark von Geschäftsreisen, Messen und Kongressen ab. Die gibt es momentan fast gar nicht.“ Entsprechend düster fällt sein Ausblick aus: „Wir können auch nicht davon ausgehen, dass 2021 wieder normal läuft. Eine Erholung wird es frühestens 2022 oder 2023 geben“, glaubt Dietl. Im Fall des Hessischen Hofs wurde das Ende auch damit begründet, dass in den kommenden zwei Jahren weiter mit hohen Verlusten gerechnet werden müsste.

Das Tagesgeschäft wird unberechenbar

Auch Dieter Müller, Eigentümer und Vorstandschef der Hotelkette Motel One, blickt wenig optimistisch in die nähere Zukunft. Es werde ein Auf und Ab im Geschäftsverlauf geben. Vor der Corona-Krise war die Zeit zwischen Sommerferien und Silvester die umsatzträchtigste Saison für Stadthoteliers. Doch in der Pandemie kann darauf keiner mehr bauen. „Was uns zu schaffen macht, ist die Unberechenbarkeit des Tagesgeschäfts“, bestätigt sein Branchenkollege Lindner.