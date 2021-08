Tourismus in Österreich : „Wir sind hier die Gewinner in der Zeit des Klimawandels“

Die Luft ist kühl und klar. Während in Österreichs Städten die Temperatur 30 Grad und mehr erreicht, sind es an diesem Hochsommertag auf dem Semmering 24 Grad. Den Unterschied schätzen hitzegeplagte Stadtbewohner. Außerdem herrscht Ruhe in dem fast tausend Meter hoch gelegenen Luftkurort. Das Panorama von der Hotelterrasse des Biohotels Wagner auf der Hochstraße zeigt den Schneeberg und die Rax. Der Gebirgszug zwischen Niederösterreich und der Steiermark ist ein Gegenbild zu den derzeit von Waldbränden heimgesuchten Urlaubszielen im mediterranen Raum.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien. Folgen Ich folge

Josef Wagner sitzt beim Interview auf einem „Sommerfrische-Liegestuhl“ der Vermarktungsdestination Wiener Alpen und sagt: „Wir sind hier auf dem Semmering die Gewinner in der Zeit des Klimawandels. Man soll sich aber nicht die Hände reiben und sagen, wir genießen das kühle Wetter. Wir kriegen hier zwangsläufig Hitzegeschädigte.“ Der Betreiber des Biohotels, in dem von der Seife bis zur Bettwäsche alles ökologisch ist, will seine Heimat an den Ausläufern der Ostalpen dazu nutzen, neue Mobilitätsanreize zu entwickeln.