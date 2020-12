Tourismus in der Pandemie : Ein Minus von 81 Prozent

An Stränden wie diesen im thailändischen Pattaya erholten sich in diesem Jahr nur wenige Touristen. Bild: Reuters

Den Notausstieg hat die Reisebranche schon einmal für ihre Jahresbilanz nehmen müssen. Statt in die Türkei rief der Deutsche Reiseverband (DRV) zur Jahrestagung nach Berlin, als 2016 die Verstimmungen um den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan groß waren. 2020 geht es statt nach Griechenland nirgendwohin, sondern am Dienstag ins Netz zur Online-Tagung. Die Lage ist dramatischer: In der Pandemie sind Reisen fast zum Erliegen gekommen. Für den Sommer meldet der Marktforscher TDA ein Umsatzminus von 81 Prozent für in Reisebüros und online gebuchte Urlaube von Reiseveranstaltern.

Timo Kotowski Redakteur in der Wirtschaft. F.A.Z.

Eine Branche ist gezeichnet von Urlauberängsten, Existenznöten und Quarantänezwängen. Marktführer TUI erhält ein drittes Hilfspaket. Die Lufthansa-City-Center-Reisebüros beklagen die Insolvenz des Partners Reisebüro Bühler aus dem Schwarzwald mit 32 Büros. Für einen Teil der einst bei Studenten beliebten Marke STA Travel bleibt nur die Schließung, das Portal Holidaycheck will sich von Aktionären mit einer Kapitalerhöhung Geld holen, um den Betrieb zu sichern.