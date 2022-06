Toulouser Seilbahn : Schwebend über die Stadt

Europas längste städtische Seilbahn steht seit kurzem in Toulouse – sie ist nicht in erster Linie für Touristen gedacht, sondern ergänzt den Nahverkehr mit Bus und Metro. Im Praxistest zeigt sich, wie groß die Zeitersparnis ist.

Man wähnt sich im Skigebiet, steht aber mit beiden Füßen in Toulouse. Vor wenigen Wochen wurde in der 500.000-Einwohner-Stadt in Südwestfrankreich Europas längste städtische Seilbahn eingeweiht. Auf rund drei Kilometern verbindet sie die rechts der Garonne liegende Universität Paul Sabatier mit dem Krankenhaus im Stadtteil Rangueil, an dem der Zu- oder Ausstieg möglich ist, und dem Toulouser Krebstherapiezentrum links der Garonne. Neben dem Fluss überquert sie ein Rugbyfeld, Vorgärten und ein waldreiches Naturschutzgebiet.

Jede der drei Haltestellen der Seilbahn ähnelt den betonlastigen Talstationen, wie sie Urlauber aus den Alpen kennen. An Platz für große Menschentrauben wurde nicht gespart, obwohl beim Ortsbesuch mit Jean-Michel Lattes am Dienstagvormittag neben einem Mountainbiker und einer Schülergruppe nur wenige Menschen in die Gondeln steigen. „Kommen Sie morgens um 8 Uhr, da ist viel los“, sagt der Präsident der Toulouser Nahverkehrsbetriebe Tisséo Collectivités. Man komme auf 7000 bis 7500 Nutzer am Tag.