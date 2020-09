Deutschlands Top-Manager : Wer kommt nach den Patriarchen?

An Selbstgewissheit fehlt es nicht. Für eine solche Aufgabe brauche es einen echten Unternehmer, sagte Peter Harf. Und obwohl er schon 74 Jahre alt ist, ließ der Milliardenmacher der Industriellenfamilie Reimann im Frühjahr keinen Zweifel erkennen, dass er selbst genau der Richtige sei, um die aus dem Ruder gelaufene amerikanische Kosmetikholding Coty wieder in die Spur zu bringen. Der designierte Coty-Chef trat unter diesen Umständen sein Amt erst gar nicht an.

Harf allerdings auch nicht. Stattdessen zauberte er knapp vier Wochen später die ehemalige L’Oreal-Paris Chefin Sue Nabi als seine, nun ja, Nachfolgerin aus dem Hut. Das war Anfang Juli. Seither mussten schon zwei weitere Topmanager gehen: David Kamenetzky, der von Harf selbst als direkter Nachfolger und oberster Familienmanager vorgesehen war. Der fünfzigjährige Deutsch-Schweizer selbst äußert sich nicht, nach Lesart des Unternehmens will er zurück nach Amerika. Von dort nach Europa kann derzeit leider auch die Familie von Casey Keller nicht nachkommen. Mit dieser Begründung hat Harf dieser Tage spontan den Chef der milliardenschweren Kaffeeholding JDE Peet’s ausgetauscht. So ein Manager-Verschleiß ist keineswegs einmalig in der deutschen Wirtschaft. Oft gibt es nicht einmal Investoren, die deswegen kritische Fragen stellen, zum Beispiel nach der als Stiftung organisierten Schwarz-Gruppe, bekannt mit Lidl und Kaufland. Und so hat Klaus Gehrig, der 72 Jahre alte Schwarz-Chef, gerade den dritten Lidl-Chef seit 2017 freigesetzt. Ignazio Paternò geht nach nicht einmal einem Jahr – zurück nach Italien, wo er zuvor Landeschef von Lidl war.