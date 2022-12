Tonies : Vom Kinderzimmer an die Börse

Aktualisiert am

Vom Kinderzimmer an die Börse

Seitdem sie ihr Unternehmen gegründet haben, teilen sich Marcus Stahl und Patric Faßbender ihr Büro. Das führt dazu, dass sie bald seit zehn Jahren täglich die meisten Entscheidungen zusammen treffen, ob es nun um die Menüvorlage für die Weihnachtsfeier oder die neue Strategie für Tonies geht. Faßbender ist der kreative Kopf, er hat sich das Konzept der Tonies-Musikboxen mit den zugehörigen Figuren ausgedacht, alle Designs und Innovationen gehen über seinen Tisch. Stahl, der Ingenieur mit MBA, kümmert sich gerade vor allem um die Gespräche mit Banken und Investoren, schließlich ist Tonies noch recht frisch an der Börse.

„Ich glaube fest daran, dass es sich lohnt, Leute an einen Tisch zu bringen, die ganz unterschiedlich sind. Daraus entstehen gute Dinge“, sagt Faßbender. So wie er auch manchmal im Gespräch mit Banken etwas sagt, das vorige Ideen auf links dreht, oder sein Kompagnon Stahl eine Designidee vorschlägt: Sich auch in eher unbekanntem Terrain einzumischen, das leben die Gründer vor und fordern es auch von ihren gut 400 Mitarbeitern ein.