Toni Petersson wird in Zukunft nicht mehr an der Spitze des Hafermilchkonzerns stehen. Dabei ist sein Name eng mit Oatly verbunden - und wird sogar auf den Milchkartons abgedruckt.

„Mitarbeiter des Jahres“ – so wird Toni Petersson, der den Hafermilchkonzern Oatly seit dem Jahr 2012 führt, auf den Milchkartons bezeichnet. Zum Chef des Jahres wird er nun womöglich aber nicht mehr gewählt: Petersson wird vom 1. Juni an in den Verwaltungsrat wechseln. Das gab Petersson auf dem Berufsnetzwerk Linkedin in dieser Woche bekannt. Sein Nachfolger wird Jean-Christophe Flatin, der im Juni 2022 zu Oatly kam. Flatin war zuvor 30 Jahre beim Süßwarenkonzern Mars in unterschiedlichen Führungspositionen tätig.

Werbespots und Milchkartons

Gerüchte darüber, dass das Unternehmen eine neue Führungskraft mit mehr operativer Erfahrung sucht, gab es immer wieder. Petersson solle sich in Zukunft stärker auf die Geschäftsentwicklung fokussieren, hieß es unter anderem in einem Bericht des „Wall Street Journal“.

„Als ich Ende 2012 zu Oatly kam, haben wir uns vorgenommen, das Unternehmen umzugestalten und eine sinnvolle Mission zu schaffen“, schreibt Petersson auf Linkedin zu seinem Wechsel. Dies hätte das Unternehmen erreicht. „Wir haben allen Widrigkeiten getrotzt und ein globales Markenphänomen aufgebaut, das einen echten Einfluss auf die Lebensmittelindustrie und die Welt hat.“ Nun wolle er Oatly als Ko-Vorsitzender des Verwaltungsrats weiter unterstützen. Sein Nachfolger Flatin schreibt hingegen, dass es bei Oatly sowieso „nicht um eine Person“ oder darum gehe, wer Chef ist.

Doch das Hafermilchunternehmen ist eng mit dem Namen Petersson verknüpft. Neben Werbespots mit dem Oatly-Chef gibt es auf den Hafermilchkartons auch immer wieder abgedruckte Nachrichten von Petersson, mit denen er für die vegane Ernährung wirbt.

Gleichzeitig gab Oatly auch seine Quartalszahlen bekannt: So setzte das Unternehmen zwischen Januar und Ende März 196 Millionen US-Dollar um. Das waren knapp 18 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Das Verkaufsvolumen ist laut Oatly von 118 Millionen Liter auf 128 Millionen Liter gestiegen, hieß es weiter. Der operative Gewinn belief sich auf 34,1 Millionen US-Dollar, im Vorjahresquartal waren es noch 15,8 Millionen US-Dollar. Der Nettoverlust sank von 87,5 Millionen im Vorjahresreitzaum auf 75,6 Millionen US-Dollar.