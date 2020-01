Tomtom-Chef Harold Goddijn : „Wagemut, Entschlossenheit und Expertise“

Ein Unternehmen, das es schafft, dass sein Produkt zum Gattungsbegriff wird, hat es geschafft. Tempo steht für Papiertaschentücher, Google für die Internetsuche. Und Tomtom steht, zuvörderst in den Niederlanden, für Navigationsgeräte in Autos. Eigentlich eine großartige Sache. Aber nicht nur. Denn Tomtom und sein Mitgründer Harold Goddijn liefern den Beweis dafür, dass wirtschaftlicher Erfolg nicht für die Ewigkeit ist, dass der Erfolg genauso schnell wieder verfliegen kann, wie er gekommen ist. Und dass gewitzte Unternehmer trotzdem nicht untergehen müssen – wenn sie ihr Geschäftsmodell kräftig verändern.

Denn Tomtoms Gerät namens „Tempo“, das mobile Navi an der Windschutzscheibe, hat in Zeiten des Smartphones und immer mehr eingebauter Autoleitsysteme immer weniger eine eigene Daseinsberechtigung. Entsprechend sind die Absatz- und Umsatzzahlen in dieser Produktkategorie in einem Jahrzehnt eingebrochen. Heute erreicht das Geschäft mit den portablen GPS-Geräten weniger als ein Fünftel des damaligen Niveaus.