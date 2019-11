Nach kurzer Auszeit : Tom Enders wird Aufsichtsrat der Lufthansa

Noch im Frühjahr hatte der ehemalige Airbus-Chef verkündet, er habe mit der Luft- und Raumfahrtindustrie abgeschlossen. So ganz scheint das nicht zu stimmen. Im Aufsichtsrat der Lufthansa befindet er sich in illustrer Gesellschaft.

Was macht eigentlich Tom Enders, der kantige Manager mit dem klaren Blick, der jahrelang Airbus-Chef war? Im Frühjahr hat er sich aus dem CEO-Leben an sein Domizil am Tegernsee verabschiedet. Er wolle „mehr Zeit für die Berge und für fliegerische Projekte“ haben, war seine Ansage. Mit 60 Jahren sei die Zeit für operative Aufgaben vorbei, erst recht in seiner angestammten Branche. „Mit der Luft- und Raumfahrtindustrie habe ich abgeschlossen“, sagte der leidenschaftliche Fallschirmspringer und Helikopterpilot.

Georg Meck Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Geld & Mehr“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

So ganz stimmt das nicht mit dem Abschied von den Fliegern, wie sich jetzt herausstellt. Enders wechselt in der Luftfahrtindustrie nur die Seite, er geht vom Flugzeug-Hersteller zum Flugzeug-Käufer. Der Topmanager soll, so der Plan, in den Aufsichtsrat der Deutschen Lufthansa einziehen und damit Vorstandschef Carsten Spohr kontrollieren. Die beiden kennen sich seit Jahren, schließlich hat Spohr etliche Airbus-Maschinen in Betrieb, die Enders ihm hingestellt hat. Zweifel an dessen Expertise erübrigen sich daher. Die Lufthansa will die Personalie nicht kommentieren und erst recht nicht verraten, wer den Aufsichtsrat zugunsten von Enders verlassen wird.

Unter den Vertretern der Anteilseigner finden sich gleich mehrere illustre Personen, die sich neue berufliche Aufgaben eingehandelt haben, womöglich bis zur Belastungsgrenze. Martina Merz ist neuerdings Thyssen-Krupp-Chefin, Carsten Knobel, bisher Finanzchef von Henkel, steigt dort demnächst zum Vorstandsvorsitzenden auf. Und dann ist da noch Ex-Adidas-Chef Herbert Hainer. Mitte November soll er seinen Kumpel Uli Hoeneß als Präsident des FC Bayern München ablösen, ein Amt, das sich durchaus als tagesfüllende Aufgabe interpretieren lässt – weshalb in Frankfurt zu hören ist, dass Hainer sich wohl von der Lufthansa verabschieden wird und Tom Enders sein Mandat übernimmt. Geübt hat Enders, ursprünglich ein Schäfersohn aus dem Westerwald, das Aufsichtsratsdasein schon bei Linde, wo er seit 2017 an Bord ist.