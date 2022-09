Hohe Energiekosten : Toilettenpapierhersteller Hakle ist insolvent

Aktualisiert am

Seit fast hundert Jahren stellt Hakle Toilettenpapier her. Vor allem während der Corona-Pandemie waren die Rollen gefragt. Die hohen Energiekosten zwingen das Düsseldorfer Unternehmen nun aber zu einem drastischen Schritt.

Die Zentrale des Toilettenpapierherstellers Hakle in Düsseldorf Bild: dpa

Der Toilettenpapierhersteller Hakle hat ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das mittelständische Unternehmen aus Düsseldorf begründet das vor allem mit den gestiegenen Energiekosten. Schon mit Beginn der Corona-Pandemie habe es für die energieintensive Papierindustrie starke Verwerfungen im Rohstoff-, Logistik- und Energiemarkt gegeben, teilte Hakle mit.

Jonas Jansen Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge





Durch den Krieg in der Ukraine sei man aber mit einer als „historisch zu bezeichnenden Verschärfung der Lage“ konfrontiert, heißt es in der Mitteilung des Traditionsunternehmens. „Die massiv gestiegenen Kosten für Material- und Energiebeschaffung sowie der Transporte konnten bislang nicht im zeitlich und wirtschaftlich hinreichenden Umfang an die Kunden im Lebensmitteleinzelhandel und den Drogeriesektor weitergegeben werden“, teilte das Unternehmen mit.

Der Geschäftsbetrieb soll im Insolvenzverfahren vollumfänglich fortgeführt werden. „Die Eigenverwaltung bietet uns die notwendige Flexibilität und Geschwindigkeit, um unseren Betrieb nachhaltig zu sanieren“, ließ sich der Geschäftsführer der Hakle GmbH, Volker Jung, in der Mitteilung zitieren. „Wir sind zuversichtlich, dass diese Neuaufstellung in dieser herausfordernden Lage einer als historisch zu bezeichnenden Energiekrise gelingt“, sagte Jung. Dabei gehe es um den Erhalt des Standortes und seiner rund 220 Arbeitsplätze in Düsseldorf.

Belegschaft unterstützt Sanierungsvorhaben

Die Mitarbeiter seien in einer Betriebsversammlung informiert worden, sowohl die gesamte Belegschaft als auch der Betriebsrat wollen laut Hakle das Sanierungsvorhaben unterstützen. „Diese Resonanz gibt uns die nötige Kraft und den Rückhalt für die kommenden Aufgaben“, sagte Geschäftsführer Jung. Die Löhne und Gehälter werden durch das Insolvenzausfallgeld der Bundesagentur für Arbeit von September bis einschließlich November gezahlt. Unterstützt werde der Mittelständler zudem von Kunden, zu den Hauptabnehmern des Toilettenpapiers und der Küchenrollen gehören Supermärkte und Drogeriemarktketten.

Mehr zum Thema 1/

Zwar hat Hakle nach den jüngsten Zahlen im Bundesanzeiger vom Geschäftsjahr 2020 einen großen Verlustvortrag von mehr als 8,6 Millionen Euro angehäuft, jedoch im gleichen Jahr – auch dank der in der Corona-Pandemie gestiegenen Nachfrage – unterm Strich einen Jahresüberschuss von rund 650.000 Euro erzielt.

Neben Hakle gibt es hierzulande einige weitere große Anbieter wie Wepa oder Essity, laut Papierverband produzieren sie rund 750.000 Tonnen Toilettenpapier im Jahr, was einem Anteil von 3,4 Prozent der gesamten Papierproduktion entspricht.