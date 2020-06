Tönnies und die Folgen : Die Fleischer beugen sich

Nach der heftigen Kritik an der hohen Zahl der Werkverträge reagiert Deutschlands größter Schlachtbetrieb Tönnies. „In allen Kernbereichen der Fleischgewinnung“ sollen diese Werkverträge bis Ende des Jahres abgeschafft werden, teilte das Unternehmen mit.

Die Mitarbeiter sollten in der Tönnies-Unternehmensgruppe eingestellt werden und ihre Arbeit zudem flächendeckend mittels einer digitalen Zeiterfassung gemessen werden. Auch die Arbeitsbelastung der Mitarbeiter in der Fleischindustrie waren nach den massenhaften Corona-Fällen im Tönnies-Werk in Rheda-Wiedenbrück scharf kritisiert worden. Im Kreis Gütersloh gibt es nach aktuellen Zahlen vom Dienstag 1228 infizierte Personen.

„Wir wollen auch in Zukunft in Deutschland Fleisch produzieren. Dafür brauchen wir die gesellschaftliche Akzeptanz“, ließ sich der geschäftsführende Gesellschafter Clemens Tönnies in der Mitteilung zitieren. „Dies gilt über alle Ketten der Fleischproduktion und schließt ausdrücklich die Landwirtschaft mit ein.“

Noch Ende Mai hatte sich Tönnies gegen die Abschaffung von Werkverträgen ausgesprochen. „Eine Pauschalkritik des Werkvertrags ist nicht gerechtfertigt, schließlich ist die arbeitsteiligen Produktion in Deutschland ein Rückgrat der Wirtschaft“, hieß es von dem Fleischunternehmer.

Kontrollen und Bußgelder

Eine Abkehr von Werkverträgen haben nun auch andere Fleischverarbeiter wie Westfleisch oder die PHW-Gruppe angekündigt, zu der die Geflügelmarke Wiesenhof gehört. Auch sie vom Jahreswechsel an große Teile ihrer Belegschaft von Werkvertragsarbeitern fest anstellen.

Der einhellige Vorstoß der Schlachtbetriebe kommt allerdings nicht von ungefähr denn schon bei der vorigen Häufung von Corona-Fällen in zahlreichen Schlachtbetrieben in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein Ende Mai hatte sich die Politik für eine Verschärfung der Auflagen für die Fleischindustrie ausgesprochen.

Das Bundeskabinett hat schon Eckpunkte dazu beschlossen, wozu etwa ein Verbot ebenjener Werkverträge gehört und die Auflage, dass nur noch Betriebsangehörige von Januar an Tiere schlachten und Fleisch zerlegen dürfen. Die Eckpunkte müssen noch durch den Bundestag, die Verschärfung der Auflagen sind aber wahrscheinlich.

Vorgesehen sind zudem häufigere Kontrollen des Arbeitsschutzes, höhere Bußgelder und Auflagen für die Unterbringung ausländischer Arbeiter. Die Fleischindustrie ist in großem Maße von ausländischen Arbeitnehmern abhängig. Gut 40.000 der insgesamt 130.000 Beschäftigten in der Industrie kommen aus Osteuropa. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will bis zum Sommer einen Gesetzesentwurf vorlegen, um Kontrollen in der Fleischbranche zu verschärfen. Die Verträge mit Subunternehmen, die dann wiederum meist ausländische Werkvertragsarbeiter einsetzen und ihnen auch Wohnungen vermieten, hatte Heil schon zuvor als „Wurzel des Übels“ bezeichnet und betont, sich nicht von Lobbyinteressen bremsen zu lassen.