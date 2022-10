Tod von Dietrich Mateschitz : Was geschieht nun mit Red Bull?

Models vor der Replikation eines Formel-1-Autos aus 2616 Red-Bull-Flaschen in einem Einkaufszentrum in Bangkok Bild: Reuters

Mehr als ein Vierteljahrhundert war der Getränkekonzern Red Bull mit dem Geschick seines österreich­ischen Miteigentümers und langjährigen Managers Dietrich Mateschitz eng verknüpft. Nach dessen Ableben könnte das Dosen- und Sport-Imperium mit zuletzt fast 8 Milliarden Euro Umsatz und 13. 000 Mitarbeitern eine andere Ausrichtung bekommen. Schließlich hält die Mehrheit am weltmarktführenden Energiedrinkspezialisten die thailändische Familie Yoovidhya über die TCP Group an Red Bull. Auf Mateschitz entfielen 49 Prozent.

Michaela Seiser Wirtschaftskorrespondentin für Österreich und Ungarn mit Sitz in Wien.
Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur.



Ein möglicher Nachfolger wäre Mateschitz’ einziger Sohn Mark. Der 30 Jahre alte Erbe des reichsten Österreichers tauchte zuletzt häufiger in führenden Funktionen in Zweigen der Aktivitäten seines Vaters auf. Er war in Führungsfunktion beim Salzburger Getränkespezialisten Thalheimer Heilwasser tätig und machte dort als Bierbrauer auf sich aufmerksam. Zudem sitzt er im Vorstand der Red-Bull-Stiftung Wings for Life, die Querschnittslähmung heilbar machen will.