Perspektive für Wismar-Werft : U-Boote statt Kreuzfahrtschiffe

Das bunte Kreuzfahrtschiff Global One ist ab sofort ein Symbol für die Vergangenheit der MV Werften. Künftig dominiert in Wismar die Farbe grau: Thyssenkrupp Marine Systems wird an der Ostsee künftig U-Boote bauen. Und es gibt Hoffnung auf mehr.

Die Werft in Wismar, einer der traditionsreichsten Schiffbaustandorte in Deutschland, hat wieder eine langfristige Perspektive. Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) übernimmt den Standort der insolventen MV Werften und wird ab dem Jahr 2024 dort U-Boote bauen. Dass damit ein Meilenstein im Insolvenzverfahren erreicht ist, zeigt sich daran, dass die Belegschaft bei einer Informationsveranstaltung am Freitag gleich mehrere prominente Gesichter zu sehen bekam: neben Insolvenzverwalter Christoph Morgen waren auch Wirtschaftsminister und Bürgermeister zugegen, Vertreter von Betriebsrat und Gewerkschaft und allen voran der Chef der ThyssenKrupp Marine Systems, Oliver Burkhard.

„Wir kommen nach Wismar, um Marine Systems, aber auch dem Standort und den Menschen eine echte Perspektive zu geben“, versprach Burkhard.

Wie viele Arbeitsplätze TKMS schaffen wird, ist indes noch nicht sicher. Viel hängt jetzt davon ab, wie schnell und in welchem Umfang der Bund weitere U-Boote bei dem Unternehmen mit Sitz in Kiel in Auftrag gibt, stellte Burkhard klar: „Je mehr Aufträge, desto mehr Arbeitsplätze.“ Bei einem Hochlauf der Produktion im Laufe des Jahres 2024 könnten bis zu 800 Arbeitsplätze bei TKMS entstehen. Die Zahl der Beschäftigten in Wismar könnte sich aber noch auf 1500 erhöhen, falls es Aufträge im Überwasserbereich gäbe. Konkret wartet die Arbeitsgemeinschaft deutscher Werften auf ein weiteres Los für den Bau mehrerer Korvetten des Modells K130, was zu einer gewissen Industrialisierung der bisher sehr manufaktur-artigen Fertigung des Kampfschiffs führen könnte.

Sicherung von Arbeitsplätzen

Die Kompetenz wäre vorhanden, ist Reinhard Meyer sicher, der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern: „Die Beschäftigten haben erfolgreich bewiesen, dass sie Schiffe bauen und komplexe Herausforderungen meistern können.“ Es bestehe nun die Chance, möglichst viele Arbeitsplätze in der maritimen Industrie zu erhalten, so Meyer. Diesem Zweck dient auch die Transfergesellschaft, in der die zuletzt 1500 Beschäftigten der MV Werften weiter qualifiziert und auch für Bewerbungen trainiert werden, wobei die Hoffnung an der Ostsee ist, dass die Menschen den maritimen Sektor nicht verlassen.

Deswegen hat der Landtag in Schwerin am Donnerstag in einer Sondersitzung den Weg frei gemacht, um die bisher bis Juni begrenzte Transfergesellschaft um weitere vier Monate zu verlängern. Dafür sollen 10,3 Millionen Euro aus dem MV-Schutzfonds verwendet werden. „Wir wollen Arbeitslosigkeit und Abwanderung verhindern“, betonte auch Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste. Mit TKMS habe man schon Eckpunkte für den Aufbau der Beschäftigung vereinbart. Erste Angebote sind demnach für Konstrukteure und ein Standortteam geplant. Auch die Ausbildung sei gesichert. Die IG Metall will sich gemeinsam mit TKMS zudem um andere, zivile Projekte kümmern, wie etwa eine Plattform zur Munitionsbergung in Nord- und Ostsee zum Schutz der Meere.

Verkauf der „Global One“

„Mir ist bewusst, dass die Strecke bis zum Neustart der Werft lang ist“, sagte Insolvenzverwalter Christoph Morgen: „Deshalb werde ich alles daransetzen, den Übergang zu gestalten und für möglichst viele Mitarbeitende Beschäftigung zu sichern.“ Aktuell liegt in der Werft noch das Kreuzfahrtschiff Global One, das mit seiner bunten Bemalung vielfach gezeigt wurde, seit die MV Werften im Januar Insolvenzantrag stellten. Das 342 Meter lange Schiff war für den früheren MV-Eigentümer Genting gedacht, der es im asiatischen Raum als schwimmende Spielbank einsetzen wollte und eine Belegung mit mehr als 9000 Menschen vorsah.

Das Schiff ist zu drei Viertel fertiggestellt, weshalb Morgen gehofft hatte, andere Touristik-Unternehmen als Käufer zu finden und es zuvor in Wismar fertig bauen zu können. Tatsächlich gab es schon sehr konkrete Verhandlungen mit der schwedischen Reederei Stena, bis hin zur Finanzierung mit Hilfe des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Stena ist aber abgesprungen, weil sich die Aussichten für die Kreuzfahrtbranche wieder eingetrübt haben. Sollte sich kein anderer Käufer finden, müsste das Schiff als Schrott verkauft werden. Auch für den damit verbundenen Rückbau könnte ein Teil der Mitarbeiter eingesetzt werden.

Zufriedenstellender Kaufpreis

Über den Kaufpreis für die Werft in Wismar sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte der Insolvenzverwalter. Er sprach aber ausdrücklich davon, dass er „das beste Ergebnis für die Insolvenzgläubiger erreicht“ habe. Für diese zeichnen sich weitere positive Nachrichten ab. So ist Christoph Morgen in fortgeschrittenen Gesprächen mit der Bundeswehr für die Werft in Rostock-Warnemünde, den einzigen Standort der MV Werften, für den es bisher noch keine Vereinbarung gibt. Dort könnte das Marinearsenal der deutschen Streitkräfte entstehen, das dafür zuständig ist, die Einsatzbereitschaft der Marine sicherzustellen. Rund 500 Menschen könnten dort mit Reparaturen und Wartungsarbeiten für Schiffe befasst sein.