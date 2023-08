Aktualisiert am

Die ehemalige Douglas-Chefin Tina Müller wird neue Chefin des Naturkosmetik-Herstellers Weleda. Müller werde zum 1. Oktober als Vorsitzende der Geschäftsführung berufen, teilte das Unternehmen mit Hauptsitz im schweizerischen Arlesheim bei Basel und einer deutschen Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Baden-Württemberg) am Montag mit. Müller leitete von November 2017 bis Ende Oktober des vergangenen Jahres Deutschlands größte Parfümeriekette.

Die neue Chefin solle das internationale Geschäft ausbauen und den Wachstumskurs der gesamten Gruppe vorantreiben, teilte Weleda am Montag mit. Sie wolle bei Weleda „nachhaltiges, profitables Wachstum erreichen“, sagte Müller selbst. Die 1921 gegründete Weleda hat ihren Hauptsitz in der Schweiz, ist durch Naturkosmetik bekannt geworden und beschäftigt rund 2500 Menschen.

Weleda ist ein anthroposophisches Unternehmen. Eines also, in dem „ganzheitlich“ auf die Welt geblickt wird und in dem die Einheit von Mensch und Natur im Mittelpunkt stehen soll. Der ganzheitliche Heilungsansatz, basierend auf Naturstoffen, ist einer der Pfeiler der anthroposophischen Lehre. Diese Weltanschauung, auf der auch die Waldorfpädagogik und die Demeter-Landwirtschaft basieren, durchdringt das Unternehmen, das vor genau hundert Jahren von Rudolf Steiner, dem Erfinder der Anthroposophie, und der niederländischen Ärztin Ita Wegman gegründet wurde.

Weleda war 2011 fast insolvent

Heute ist das Unternehmen der Primus auf dem Naturkosmetik-Markt, nach eigenen Angaben sogar die internationale Nummer eins. Im vergangenen Jahr schrieb das Unternehmen rote Zahlen. Der Umsatz ging 2022 leicht zurück und lag bei 413,8 Millionen Euro.

Vor zwölf Jahren stand das Unternehmen am Rand der Insolvenz. Wegen einer Softwareumstellung konnten Rechnungen für versendete Waren nicht gestellt werden, das Geld kam nicht wie erhofft rein. Die beiden Hauptaktionäre, die Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft und die Klinik Arlesheim, die 80 Prozent der Anteile von Weleda halten, tauschten den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung aus. Rund 100 der insgesamt 2000 Mitarbeiter mussten gehen, das Sortiment wurde zusammengedampft: Im Jahr 2010 hatte Weleda noch 5000 Arzneimittel im Sortiment, im Jahr 2021 waren es nur noch rund 1000.

Müller war zuletzt für die Parfümeriekette Douglas aktiv, im vergangenen Jahr musste sie dort den Chefposten räumen. Die ehemalige Henkel- und Opel-Managerin war im November 2017 an die Douglas-Spitze gerückt und hatte bei der Kosmetikgruppe den Onlinehandel ausgebaut und dessen Verzahnung mit dem Filialnetz vorangetrieben. Ihr Nachfolger bei dem Börsenkandidaten, der Niederländer Sander van der Laan, soll Douglas nun auf Profit trimmen.