Strategie mit Strafgefangenen : „Ex-Häftlinge sind die besten Mitarbeiter“

Fortschrittlich: Mit der Reparatur von Schuhen fing es an, heute ist die Unternehmensgruppe von James Timpson eine Art großer Gemischtwarenladen. Bild: Tom Stockill/Laif

Der typische kleine Timpson-Shop ist ein ziemlicher Gemischtwarenladen. Eine Wand ist vollgehängt mit Schlüsseln, daneben stapeln sich neu besohlte Schuhe. Plakate bewerben Gravurarbeiten, Uhr-Reparaturen und Fotogeschenke. In vielen Einkaufszentren und Straßen Großbritanniens findet man die Timpson-Läden. „The Quality Service People“ steht in Dunkelrot über dem Eingang. Mehr als 2000 Geschäfte, darunter Wäschereien, Friseure und Fotogeschäfte, betreibt die Timpson Group Ltd.

Vor zwei Jahrzehnten hatte James Timpson ein Erlebnis, das sein Unternehmen – und das Leben von Tausenden Menschen – verändert hat. Der damals frisch beförderte Vorstandschef war als Besucher in einem Gefängnis, Her Majesty’s Prison Thorn Cross, im nordenglischen Cheshire, wo eine Konferenz stattfinden sollte. In dem Jugendgefängnis sitzen knapp vierhundert verurteilte Straftäter ein. Ein junger Häftling namens Matt führte James Timpson durch das Gefängnis.