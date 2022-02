Pekingente von Planted : Die Spitzengastronomie gibt’s jetzt auch in vegan

Früher rümpften viele Spitzenköche die Nase, wenn sie nur an veganes Essen dachten. Heute ist das anders, wie ein Blick auf Tim Raues Speisekarte beispielhaft zeigt. In seinem Berliner Restaurant bietet der Sternekoch neben zwei fleischhaltigen Menüs auch ein Sieben-Gang-Menü an, das ausschließlich aus veganen Speisen besteht. 188 Euro ruft er dafür auf. Der vierte Gang trägt den Namen „Planted Saté“. Damit zollt Raue dem Lieferanten des pflanzlichen Ersatzprodukts für Hühnchen Tribut, das die Basis für diese Kreation bildet: der Planted Foods AG aus der Schweiz. Das Start-up versorgt Raue auch mit Streifen einer veganen Pekingente, die er auf einen Salat drapiert. Die Ente, die nie eine Ente war, besteht aus Gelberbsen, Hafer und Sonnenblumenprotein. Hinzu kommt eine spezielle Gewürzmischung aus Raues Küche.

Johannes Ritter Korrespondent für Politik und Wirtschaft in der Schweiz.



Auf Anfrage der F.A.Z. gerät der ehemalige Juror der Kochsendung „Ready to Beef“ nachgerade ins Schwärmen: „Die Struktur der Planted-Produkte ist einzigartig. Die Faserigkeit ist extrem nah an Geflügel und Fleisch.“ Zudem enthielten die Produkte keine Zusatzstoffe und ließen sich bedingungslos aromatisieren, lobt Raue. Über diese Anerkennung freut sich Christoph Jenny sehr: „Wir sind sehr stolz auf die Zusammenarbeit mit Tim Raue“, sagt der 36-jährige Jungunternehmer im Gespräch mit der F.A.Z. am Firmensitz von Planted in Kemptthal bei Zürich.