Marlies Johanna hat Autismus, das erzählt sie auf Tiktok. In einem Video nennt sie fünf Symptome, die ihrer Meinung nach Anzeichen für die tiefgreifende Entwicklungsstörung sind. So könne sie sich sehr gut fokussieren, manchmal würde sie deswegen sogar vergessen zu essen oder zu trinken. Multitasking könne sie dafür überhaupt nicht. Zudem würde sie ständig Starren und durch die Haare zwirbeln. Letzteres bezeichnet sie als selbstregulatives Verhalten. Zu guter Letzt, Symptom fünf: Geräusche könnten bei ihr körperliche Schmerzen auslösen.

Das Video fand den Weg auf zahlreiche Smartphone-Bildschirme: Es wurde bisher von mehr als 361.000 Menschen gesehen. In den Kommentaren zu ihrem Video vermuten zahlreiche Nutzer von Tiktok, dass auch sie autistisch sind: „Ich glaube, ich kann es nicht länger leugnen“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer: „Klingt nach mir.“

Matthias Heitmann kennt solche Videos. Denn davon gibt es zahlreiche auf der Social-Media-Plattform. Einige zeigen den Tagesablauf der Betroffenen, andere erzählen von ihren Symptomen oder erklären Selbsttests. Heitmann ist leitender klinischer Psychologe im Clementine Kinder-Hospital Frankfurt. Als er das Video von Marlies Johanna sieht, schüttelt er den Kopf. Was sie in ihrem Video nennt, reiche längst nicht aus, um Autismus zu diagnostizieren. Trotzdem würden immer wieder junge Menschen in seine Klinik kommen, die eine Diagnose aus dem Internet mitbrächten. In vielen Fällen sei die Selbstdiagnose falsch.

Was Heitmann anspricht, behandelten auch schon wissenschaftliche Studien, wie die eines kanadischen Forscherteams. Die Wissenschaftler untersuchten Videoinhalte über ADHS auf Tiktok. Das Ergebnis:. Mehr als die Hälfte der Videos verbreiten falsche Informationen über die Krankheit. So werden Symptome einer Krankheit zu­gewiesen, die überhaupt nicht auf eine Krankheit zurückführbar sind.

Dass auf sozialen Medien Inhalte geteilt werden, die problematisch sind, ist kein neues Phänomen. Das passiert längst auch auf Facebook oder Instagram. Auch sonst gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen den sozialen Medien. Menschen treffen sich im digitalen Raum, tauschen sich aus, inspirieren sich. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen Tiktok und anderen Plattformen – und diese machen gerade solche Kurzvideos besonders gefährlich.

Denn Tiktok gilt als eine Plattform für junge Menschen – in keinem anderen digitalen Raum halten sich Jugendliche so häufig auf wie in dem vom chinesischen Unternehmen Bytedance geführten. Mehr als 40 Prozent der Nutzer sind zwischen 16 und 24 Jahre alt. Während sich auf Instagram heute vor allem die Millennials und auf Facebook die Babyboomer tummeln, gilt Tiktok als soziales Medium für die sogenannte Generation Z. Und gerade diese Altersgruppe sei für Inhalte jeglicher Art besonders offen, sagt Heitmann. Schließlich befänden sich die Kinder und Jugendlichen in einer wichtigen Umbruchphase. In dieser vergleichen sie sich und suchen Rückhalt.

Das Clementine Kinder-Hospital be­handelt vor allem Teenager und Jugendliche, in der Regel sind die Patienten zwischen 13 und 17 Jahre alt. Sie kommen mit Essstörungen, Depressionen oder Zwangserkrankungen. Während im Krankenhaus alle eine Diagnose haben – oder noch bekommen werden – sind viele Krankheiten auf Tiktok selbstdiagnostiziert. Der Facharzt wundert sich nicht darüber. „Damit wollen Ju­gendliche auch die Kontrolle behalten“, sagt Heitmann.

Das bedeutet: Statt einen Arzt aufzusuchen, diagnostizieren sie sich einfach selbst. „Auch gibt mir eine Krankheit eine Art Rechtfertigung, wenn mir etwas nicht so gut gelingt.“ Im „British Medical Journal“ warnen Wissenschaftler sogar, dass viele Jugendliche Verhaltensweisen aus Tiktok-Videos kopieren würden. Es handele sich hierbei um eine „soziale Ansteckung“. Für die Ärzte sei so nicht mehr erkennbar, wer eigentlich wirklich krank ist. Das kennt auch Heitmann. Die Jugendlichen würden sich eine Diagnose aneignen, die sie eigentlich gar nicht ha­ben.

Was Tiktok ebenfalls von anderen Plattformen unterscheidet, ist die Funktionsweise: Wer die App öffnet, sieht zunächst den sogenannten „Für-dich-Feed“. Hier finden Nutzer extra für sie kuratierte Videoinhalte. Was im Feed läuft, entscheidet ein Algorithmus. Wie dieser genau funktioniert, ist zwar nicht bekannt. Sicher ist aber, was ihn beeinflusst: Gefällt mir-Angaben, die Hashtag-Suche und welche Videos zuvor angeschaut wurden. Das führt dazu, dass den Nutzern immer ähnliche Inhalte gezeigt werden.