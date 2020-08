Microsoft in Fernost : Chinas Kaderschmiede

Mit Microsofts milliardenschwerem Griff nach dem Geschäft der in China entwickelten und im Westen so populären Videoplattform Tiktok schließen sich zwei Kreise. Der eine für den Gründer des amerikanischen Softwarekonzerns, Bill Gates; der andere für den Gründer der chinesischen Bytedance-Gruppe, Zhang Yiming. Beide finden sich im Zentrum eines täglich an Schärfe gewinnenden Handelskrieges ihrer Länder wieder und haben viel zu verlieren.

Denn einerseits will Washington mit aller Macht Chinas IT-Industrie in die Schranken weisen. Andererseits will Peking die Amerikaner als führende Technologienation der Welt ablösen. So ist die vielleicht größte Übernahme der IT-Branche vor allem eins: ein Politikum. Der Unternehmer und Philanthrop Gates kann das nicht gutheißen, ist er dem Reich der Mitte doch seit Jahrzehnten eng verbunden. Für Zhang Yiming geht es um Geld, Ansehen und Einfluss.