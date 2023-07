Noch ist unklar, was bei der Bundeswehr an die Stelle des Tiger-Kampfhubschraubers treten soll. In der Debatte mischt das amerikanische Unternehmen Bell Flight mit.

Braucht Deutschland in Zukunft noch bemannte Kampfhubschrauber? Und wenn ja, welche? In dieser Debatte mischt Bell Flight verstärkt mit. Das US-Unternehmen hat der Bundesregierung nach Informationen der F.A.Z. das Angebot unterbreitet, im Falle der Beschaffung des von ihm hergestellten Kampfhubschraubers Viper „die komplette Produktion nach Deutschland zu verlagern“.

Trotz Entscheidung für ein amerikanisches Produkt würden so auch der Wissenstransfer und die Wertschöpfung in Deutschland ausgebaut. Im Gespräch sind demnach bis zu zwei Staffeln zu jeweils rund 30 Maschinen „sowie die Fertigung für jede international bestellte Viper von anderen Nationen“. Sollten künftig also auch die US-Streitkräfte Viper bestellen, würden diese ebenfalls in Deutschland produziert werden.

Die Kampfhubschrauber-Debatte hat Fahrt aufgenommen, nachdem sich Berlin anders als Paris und Ma­drid gegen die Weiterentwicklung des Tigers entschieden hat – da das Programm „nach einer wirtschaftlichen Betrachtung als nicht sinnvoll betrachtet wird“, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilt. Der Tiger wird vom europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus gebaut.

Unklar ist bislang jedoch, was bei der Bundeswehr an seine Stelle treten soll. Erwogen wird die Beschaffung von kleineren H145M-Hubschraubern, die laut Hersteller Airbus aber keinen gleichwertigen Tiger-Ersatz bieten, von Apache von Boeing – oder eben von Viper von Bell Flight.

Von der Realisierbarkeit des Vorhabens, zeitig eine Produktion in Deutschland aufzubauen, ist das Unternehmen überzeugt. Geplant ist nach Informationen der F.A.Z. die Zusammenarbeit mit einem deutschen Industriepartner, um die Ansiedlung „zügig in einem überschaubaren Zeitraum“ umzusetzen. Grobe Planungen hierfür gingen von etwa 18 bis 24 Monaten aus.